Quién era el argentino de 30 años que murió aplastado por un camión en Punta Cana
Robert Farías García era oriundo de Pergamino y vivía en República Dominicana. Un trágico accidente de tránsito cortó su vida en una zona turística. Su pareja exige justicia.
12/10/2026 | 07:53Redacción Cadena 3
FOTO: Roberto "Robert" Farías García tenía 30 años.
Un argentino de 30 años murió tras sufrir un brutal accidente de tránsito en Punta Cana, República Dominicana. La víctima fue identificada como Roberto "Robert" Farías García, oriundo de la ciudad bonaerense de Pergamino, quien residía en el país caribeño junto a su pareja.
El siniestro ocurrió este viernes por la tarde sobre el Boulevard Turístico Frank Rainieri, a la altura del cruce con Domingo Maíz, en la localidad de Verón. Según las primeras informaciones de los medios locales, el hecho involucró a un camión cargado con caliche —un material de construcción— y a la motocicleta en la que circulaba el joven.
De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el camión habría realizado una maniobra intempestiva que obligó a Farías García a frenar de golpe para evitar el impacto. Tras la maniobra, el motociclista salió despedido y cayó sobre el asfalto, donde fue arrollado por las ruedas del vehículo de gran porte.
El cuerpo del joven pergaminense fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en el hospital Antonio Musa de San Pedro de Macorís, para la realización de la autopsia correspondiente. En tanto, su familia inició los trámites requeridos para repatriar sus restos a la Argentina.
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Tras conocerse la tragedia, la pareja de Farías García se manifestó públicamente en redes sociales para agradecer el apoyo de su entorno y exigir que el hecho no quede impune. "No existen palabras suficientes para expresar lo que significa recibir tanto cariño en un momento en el que el corazón está roto", expresó, al tiempo que reclamó que se determinen las responsabilidades del caso: "Pedimos que se haga justicia por mi Robert. Que su nombre no quede en el olvido y que podamos conocer la verdad".
Las autoridades locales mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas de la maniobra que provocó la tragedia.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un argentino murió en un accidente de tránsito en Punta Cana.
¿Quién es la víctima? La víctima es Roberto "Robert" Farías García, de 30 años, oriundo de Pergamino.
¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió el viernes por la tarde.
¿Dónde tuvo lugar el siniestro? El siniestro ocurrió en el Boulevard Turístico Frank Rainieri, en Verón.
¿Por qué es importante el caso? La pareja de Farías García exige justicia y que no quede impune.