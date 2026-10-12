FOTO: Un año sin respuestas: la misteriosa desaparición de Juana Morales y Pedro Kreder

Buenos Aires, 12 de octubre (NA) – Hoy se cumple un año de la desaparición de Juana Morales y Pedro Kreder, dos jubilados que fueron vistos por última vez el 11 de octubre de 2025 en el Zanjón de Visser, donde se encontró la camioneta de Kreder con sus pertenencias. En este primer aniversario, la búsqueda sigue sin respuestas sobre lo sucedido.

Morales y Kreder habían comenzado una relación recientemente y decidieron emprender un viaje romántico desde Comodoro Rivadavia hasta Camarones en la camioneta Toyota Hilux de Kreder. Sin embargo, en el Zanjón de Visser se perdió toda señal de comunicación.

Las hijas de ambos jubilados, preocupadas por la falta de comunicación, realizaron la denuncia ante la Policía. A partir de ese momento, se inició una investigación que hasta la fecha ha generado más preguntas que respuestas.

El 17 de octubre, una semana después de su desaparición, se localizó la camioneta, que estaba cerrada y contenía las pertenencias personales de ambos.

Con el tiempo, los investigadores comenzaron a considerar tres hipótesis principales: un accidente, un robo violento o una ausencia voluntaria.

Además, se sugirió que podrían haberse quedado atascados en el camino y haber intentado pedir ayuda, pero que "la tierra arcillosa los haya tragado", refiriéndose a una especie de arena movediza.

Frente a esta posibilidad, se llevaron a cabo recorridas terrestres y marítimas, así como sobrevuelos en helicóptero, pero hasta ahora todos los operativos han resultado infructuosos.

Actualmente, no hay avances significativos en la investigación para dar con el paradero de los jubilados, mientras que el Ministerio de Seguridad Nacional mantiene una recompensa de $5 millones para quienes brinden información sobre Morales y Kreder.