Quini 6: cuáles fueron los números de la suerte que se repartieron $5300 millones

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El sorteo 3416 del Quini 6, realizado este domingo 11 de octubre, dejó dos ganadores en la modalidad “La Segunda”, quienes se repartieron un premio de $5300 millones.

Los afortunados, de las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero, acertaron los seis números sorteados.

Números ganadores del Quini 6

Los resultados oficiales de cada modalidad fueron los siguientes:

-Tradicional (Primer Sorteo): 13 - 14 - 15 - 18 - 20 - 29

-La Segunda: 00 - 04 - 05 - 06 - 08 - 26

-La Revancha: 00 - 01 - 06 - 27 - 42 - 45

-Siempre Sale: 02 - 03 - 11 - 13 - 37 - 45

En la modalidad “Siempre Sale”, 29 apostadores se repartieron un premio de $511.400.000.

Próximo sorteo

El siguiente sorteo del Quini 6 está programado para el miércoles 14 de octubre. El pozo estimado asciende a $8000 millones para quien acierte los seis números de la suerte.