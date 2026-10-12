FOTO: El juicio de "Pity" Álvarez se reanuda con nuevas pericias y recomendaciones del psiquiátrico

Buenos Aires, 12 octubre (NA) – El juicio oral contra Cristian "Pity" Álvarez continúa esta semana luego de la suspensión establecida por el Tribunal para realizarle una nueva pericia interdisciplinaria, la cual concluyó que el artista se encuentra apto para afrontar el debate donde se lo acusa de homicidio de Cristian Díaz en 2018.

La pericia por parte del Cuerpo Médico Forense estableció que "desde el punto de vista psicológico-psiquiátrico forense, y sobre la base de la totalidad de los elementos examinados (longitudinal y transversalmente), se considera que las funciones psíquicas relevantes para la comprensión y participación en el proceso se encontraron compensadas."

Además, las pericias señalaron que "no se advierten, al momento de la presente valoración, indicadores objetivos y suficientes que permitan establecer la existencia de una alteración de las facultades psíquicas de entidad tal que determine una incapacidad para comprender el sentido y alcance del proceso y ejercer adecuadamente las facultades que le corresponden en el mismo desde el punto de vista pericial-forense."

De este modo, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 convalidó nuevamente la continuación del juicio al rechazar los planteos realizados por la defensa, a cargo de los abogados Javier Ignacio Baños y Sebastián Javier Queijeiro, que buscaban que se declare nulo tanto el debate como el peritaje forense.

En la misma línea argumentó el fiscal general Sandro Abraldes y, de esta manera, se confirmó que el debate se reanudará el próximo viernes 16 de octubre con la declaración de cuatro testigos propuestos por los abogados particulares.

Resta saber si el músico estará presente en las próximas audiencias por videoconferencia, con asistencia permanente, desde el hospital psiquiátrico Solar Colonial, donde se encuentra internado tras la orden de la Justicia de una internación forzosa por 90 días.

El Tribunal indicó que el artista podrá asistir a través de dicha modalidad a las audiencias, aunque la defensa presentó un escrito de la institución psiquiátrica en la que recomendaron que no presencie el juicio.

A su vez, en caso de no seguir la recomendación y producirse un retroceso de salud mental, pidieron estar eximidos de cualquier responsabilidad penal.