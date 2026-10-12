Absolvieron al acusado por el crimen de Gabriela Pérez: "Solo había rumores y dichos barriales"

A tres años del crimen de Gabriela Pérez, la joven de 22 años asesinada de un balazo durante un almuerzo del gremio Soelsac en barrio Yapeyú, el único acusado de ser el autor material, su hermano, Gustavo Omar Herrera, fue absuelto por unanimidad por un jurado popular y los jueces técnicos de la Cámara Tercera del Crimen de Córdoba.

Tras el fallo, el abogado defensor de Herrera, Sebastián Lascano, ratificó la inocencia de su cliente y criticó con dureza la instrucción del Ministerio Público Fiscal.

"Nuestra defensa fue siempre mantener la inocencia, no por la posición exculpatoria de Herrera, sino por la sencilla razón de que la prueba que se fue incorporando eran solamente rumores y dichos barriales", afirmó el letrado en diálogo con Cadena 3.

Lascano remarcó que durante el proceso no existió prueba científica que acreditara que Herrera hubiese apretado el gatillo. En ese sentido, reveló que la ropa secuestrada en el domicilio de su asistido no presentaba restos de pólvora ni rastros de deflagración, un peritaje técnico que, según denunció, jamás fue analizado en la etapa de instrucción.

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FOTO: La familia de Gabriela Pérez y de Gustavo Herrera. (Foto: Jorge Mercado/Cadena 3)

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Asimismo, el letrado sostuvo que el crimen ocurrió en medio de un violento conflicto sindical que no fue investigado en profundidad. "Hablé de gatopardismo porque había un contexto gremial muy significativo e intereses en juego que no fueron investigados suficientemente. Faltaron figuras por ser juzgadas", concluyó Lascano, en un caso que por el momento no tiene ni al sicario ni a los autores intelectuales identificados.

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