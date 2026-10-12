Choque fatal en la Ruta 11: murió una pareja y un bebé que viajaban en moto

FOTO: Accidente fatal en Ruta 11 a la altura de la localidad de Florencia.

Un choque entre una camioneta Chevrolet S10 y una motocicleta dejó tres personas fallecidas este domingo por la noche en la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 923, cerca de la localidad de Florencia, en el norte de Santa Fe. Las víctimas viajaban en la moto: un hombre de 27 años, una mujer y un bebé.

El conductor de la motocicleta fue identificado como Carlos Andrés Aguirre, de 27 años. Hasta el momento, no se había establecido la identidad de las otras dos víctimas. Las circunstancias en las que se produjo el impacto son materia de investigación.

En la camioneta viajaban una pareja: un hombre de 67 años, identificado como Miguel Lorenzón, y una mujer de 59, Marta Vera. Ambos sufrieron heridas y fueron trasladados al hospital de Florencia para recibir atención médica.

El siniestro obligó a interrumpir durante varias horas la circulación por la Ruta 11, mientras trabajaban los peritos en el lugar. La investigación busca determinar cómo ocurrió el choque y, entre otros aspectos, establecer si la motocicleta circulaba con las luces encendidas. El tránsito ya fue habilitado nuevamente.

Informe de Matías Arrieta.