Economía débil y resignación: el Gobierno descarta cambios de nombres en medio del proceso electoral

Por Sergio Berensztein

La economía no está respondiendo como esperaba el Gobierno y esa es una de las principales dificultades que enfrenta Javier Milei de cara al escenario electoral. La inflación mantiene un proceso de desaceleración, pero la recuperación de la actividad no alcanza la fuerza que el oficialismo había anticipado. ¿Se acuerdan de los “18 meses mejores de la historia argentina” que prometía Luis Caputo? La realidad está lejos de cumplir con esas expectativas y empieza a poner a prueba la credibilidad del discurso oficial.

El problema es que estabilizar la economía no garantiza, por sí solo, un crecimiento sostenido. La transformación que impulsa el Gobierno implica pasar de un modelo con fuerte orientación al mercado interno a otro apoyado en las exportaciones agropecuarias, la energía y la minería. Esa reconversión tiene costos, dificultades y tiempos que no siempre coinciden con los pronósticos oficiales. Hay sectores que avanzan, inversiones que se concretan y actividades que muestran dinamismo, pero eso todavía no se traduce con la misma intensidad en el conjunto de la economía, especialmente en los grandes centros urbanos.

En ese escenario, el Gobierno enfrenta también un problema de comunicación. Cuando se anuncian resultados extraordinarios que después no llegan, la credibilidad empieza a deteriorarse. Las explicaciones pierden fuerza y los pronósticos optimistas dejan de generar el mismo entusiasmo. A eso se suman las versiones sobre cambios en el gabinete y posibles modificaciones del rumbo económico. Sin embargo, una cosa son los rumores y otra, muy distinta, las decisiones políticas. Por ahora, no hay elementos suficientes para afirmar que Milei esté dispuesto a cambiar el corazón de su programa o a reemplazar a quienes lo llevan adelante.

Lo que sí hay son interrogantes económicos concretos. El crédito sigue siendo una de las grandes preocupaciones, porque las altas tasas de interés y las dificultades para acceder al financiamiento golpearon la actividad. El Gobierno apuesta a que, durante el último trimestre, se produzca una recuperación y que parte de ese freno empiece a revertirse. Algunos economistas sostienen que sería necesario flexibilizar la política monetaria y permitir una mayor circulación de pesos para estimular el consumo y la producción. El oficialismo, en cambio, mantiene su prioridad en la lucha contra la inflación. La discusión es cómo encontrar un equilibrio sin poner en riesgo la estabilización.

También existen factores externos y sectoriales que podrían aportar algo de alivio. El comportamiento de Brasil, la evolución del tipo de cambio y el desarrollo de las inversiones en energía y minería son variables que el Gobierno observa con atención. En Neuquén, por ejemplo, la actividad vinculada con Vaca Muerta impulsa obras, construcciones y demanda de viviendas y oficinas. Es un movimiento significativo, pero la pregunta es cuánto de ese dinamismo puede extenderse al resto de la economía y en qué medida se reflejará en el bolsillo de los argentinos antes de las elecciones.

En definitiva, el oficialismo confía en que la actividad repunte, que el crédito se recupere y que las inversiones empiecen a mostrar resultados más visibles. No parece dispuesto a abandonar su estrategia ni a realizar un giro profundo en el programa económico. Eso no significa que no existan problemas, ni que las críticas carezcan de fundamento. Significa que el Presidente está convencido de que el rumbo elegido es el correcto y que los resultados terminarán llegando. La cuestión es cuánto tiempo necesita la economía para responder y cuánto margen político tendrá el Gobierno para esperar.

De cara a las elecciones, la discusión no pasa solamente por las PASO, las alianzas o las estrategias de campaña. Pasa, sobre todo, por la capacidad de mostrar resultados concretos. La desaceleración de los precios es un objetivo importante, pero no alcanza si el crecimiento no llega a los sectores que necesitan recuperar ingresos, empleo y capacidad de consumo. El Gobierno puede sostener sus convicciones y rechazar los rumores de cambios, pero no puede desconocer lo que ocurre en la economía real. En política, las expectativas son fundamentales; cuando no se cumplen, la sociedad empieza a exigir explicaciones. Y esa es, hoy, una de las principales pruebas que enfrenta Milei.