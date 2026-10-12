FOTO: Tres colombianos fueron detenidos en Mataderos tras intento de robo a un auto

Buenos Aires, 12 octubre (NA) – Tres ciudadanos colombianos, dos hombres y una mujer, fueron detenidos en el barrio porteño de Mataderos acusados de intentar robar objetos de un auto estacionado.

El hecho ocurrió cuando los oficiales vieron que un auto Chevrolet Corsa con tres ocupantes circulaba a baja velocidad por la avenida Juan Bautista Alberdi, siguiendo a un rodado Mercedes Benz A200, que presuntamente circulaba lento en busca de un lugar para estacionar.

Cuando el Mercedes se detuvo y la conductora bajó, los ocupantes del Corsa descendieron e intentaron abrir el vehículo, por lo que los detectives se identificaron como policías y los detuvieron, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

En la requisa, los efectivos incautaron un equipo de comunicación de frecuencia de señal, además de tres celulares, una mochila y una cartera.

Las detenciones de dos sujetos, de 60 y 20 años, y una mujer de 37, estuvieron a cargo de personal de la División Investigaciones Comunales 9, en el marco de las tareas preventivas en la zona comercial de Mataderos.

El magistrado interventor, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 44, a cargo de Alejandro Ferro, Secretaría 115 de Karina González, dispuso la detención de los involucrados y el secuestro de los elementos hallados.