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Córdoba tuvo un exitoso fin de semana largo con 80% de ocupación y un impacto de $50 mil millones

Más de 287 mil turistas visitaron la provincia atraídos por festivales, eventos deportivos y culturales. El presidente de la Agencia Córdoba Turismo destacó la superación frente a la crisis.

12/10/2026 | 08:36Redacción Cadena 3

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Un balance sumamente positivo dejó el fin de semana largo en la provincia de Córdoba, con una ocupación hotelera promedio que se ubicó entre el 79% y el 80% y un impacto económico estimado en más de 50 mil millones de pesos.

Los datos, confirmados por el titular de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, representan un crecimiento del 5% en la actividad con respecto al mismo período del año anterior.

A lo largo del fin de semana se movilizaron unos 287.500 visitantes, con una estadía promedio de 1,8 noches por persona. La gran atracción estuvo impulsada por una nutrida agenda que combinó la Oktoberfest en Villa General Belgrano, la Fiesta de la Alfajor en La Falda, la competencia Utacch en Calamuchita, el Encuentro de Mujeres, eventos deportivos como el partido entre Instituto y Boca, y shows musicales masivos en la capital.

"Córdoba está superándose aún en una economía retraída como tiene Argentina", destacó Capitani, quien precisó que la ciudad capital alcanzó un 78% de ocupación general y un 92% en hoteles de mayor categoría. 

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/Fin Código Embebido/

No obstante, el funcionario reconoció que el contexto económico nacional se refleja en una moderación del gasto diario por persona.

Por otro lado, consultado sobre la conectividad y el transporte para los visitantes que arriban al aeropuerto Ambrosio Taravella o a la Terminal de Ómnibus, Capitani se mostró a favor de regular el funcionamiento de las aplicaciones de viajes como Uber o Cabify

"Uno es consciente de que el mundo se sigue abriendo. Son materias pendientes en las que hay que dar pasos de apertura para mejorar la calidad del servicio al usuario", concluyó.

Lectura rápida

¿Cuál fue el impacto económico del fin de semana largo en Córdoba?
Más de 50 mil millones de pesos.

¿Quién confirmó los datos sobre la ocupación hotelera?
El titular de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani.

¿Cuántos visitantes se movilizaron durante el fin de semana?
Unos 287.500 visitantes.

¿Qué eventos impulsaron la atracción turística?
La Oktoberfest, la Fiesta de la Alfajor, la competencia Utacch, y otros eventos deportivos y musicales.

¿Qué opinó Capitani sobre las aplicaciones de viajes?
Se mostró a favor de regular el funcionamiento de Uber y Cabify.

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