El exigente sistema educativo chino: alumnos pasan hasta 14 horas por día en la escuela
En China la educación obligatoria va de los 6 a los 15 años, pero la carrera por el ingreso universitario impone jornadas maratónicas. El Estado busca reformar la alta exigencia.
12/10/2026 | 08:12Redacción Cadena 3
FOTO: La exigente educación china.
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Radioinforme 3
El sistema educativo de China enfrenta a los estudiantes a rutinas extremas en un entorno altamente competitivo para acceder a la educación superior.
Según reveló una madre residente en la ciudad de Xi'an, los alumnos con mejores promedios pueden permanecer en los establecimientos escolares desde las 7:20 de la mañana hasta las 22:00 para cursar talleres de apoyo y preparación académica.
En el gigante asiático, la educación primaria y secundaria básica —de los 6 a los 15 años— es gratuita y obligatoria. Como parte de una política nacional de salud integral, el Estado otorga todas las mañanas una ración de leche y huevo a cada alumno en el primer recreo para reforzar su nutrición.
Sin embargo, la gran presión social y familiar comienza en la secundaria superior, de los 15 a los 18 años, tramo enfocado en rendir el "Gaokao", el examen nacional de ingreso a la universidad. La competencia por obtener un cupo universitario llevó a las escuelas a adaptar sus instalaciones con comedores, bibliotecas y bancos reclinables para que los chicos puedan dormir la siesta en el aula y continuar su jornada.
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Ante el agotamiento escolar y la marcada desigualdad social, las autoridades chinas prohibieron en 2021 las academias privadas de tutoría paga, eliminaron los exámenes escritos para niños de 6 y 7 años e incorporaron materias vinculadas a la inteligencia artificial. Asimismo, prevén implementar hacia 2027 dos horas diarias de educación física obligatoria para contrarrestar el sedentarismo y el estrés estudiantil.
Lectura rápida
¿Cuál es el principal desafío del sistema educativo en China? El sistema educativo de China enfrenta rutinas extremas y un entorno altamente competitivo para acceder a la educación superior.
¿Qué revela una madre de Xi'an sobre la jornada escolar? Una madre de Xi'an indica que los alumnos con mejores promedios permanecen en la escuela desde las 7:20 hasta las 22:00 para talleres de apoyo.
¿Qué ofrece el Estado a los alumnos en la educación básica? El Estado otorga raciones de leche y huevo a cada alumno en el primer recreo para reforzar su nutrición.
¿Qué medidas han tomado las autoridades chinas ante la presión escolar? En 2021, las autoridades chinas prohibieron las academias privadas de tutoría paga y eliminaron exámenes para niños de 6 y 7 años.
¿Qué se prevé implementar hacia 2027 en el sistema educativo? Se prevé implementar dos horas diarias de educación física obligatoria para contrarrestar el sedentarismo y el estrés estudiantil.