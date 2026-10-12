El exigente sistema educativo chino: alumnos pasan hasta 14 horas por día en la escuela

Por Agustina Vivanco

El sistema educativo de China enfrenta a los estudiantes a rutinas extremas en un entorno altamente competitivo para acceder a la educación superior.

Según reveló una madre residente en la ciudad de Xi'an, los alumnos con mejores promedios pueden permanecer en los establecimientos escolares desde las 7:20 de la mañana hasta las 22:00 para cursar talleres de apoyo y preparación académica.

En el gigante asiático, la educación primaria y secundaria básica —de los 6 a los 15 años— es gratuita y obligatoria. Como parte de una política nacional de salud integral, el Estado otorga todas las mañanas una ración de leche y huevo a cada alumno en el primer recreo para reforzar su nutrición.

Sin embargo, la gran presión social y familiar comienza en la secundaria superior, de los 15 a los 18 años, tramo enfocado en rendir el "Gaokao", el examen nacional de ingreso a la universidad. La competencia por obtener un cupo universitario llevó a las escuelas a adaptar sus instalaciones con comedores, bibliotecas y bancos reclinables para que los chicos puedan dormir la siesta en el aula y continuar su jornada.

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Ante el agotamiento escolar y la marcada desigualdad social, las autoridades chinas prohibieron en 2021 las academias privadas de tutoría paga, eliminaron los exámenes escritos para niños de 6 y 7 años e incorporaron materias vinculadas a la inteligencia artificial. Asimismo, prevén implementar hacia 2027 dos horas diarias de educación física obligatoria para contrarrestar el sedentarismo y el estrés estudiantil.