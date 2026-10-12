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Los estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford ganaron el Nobel de Economía

El galardón reconoce su trabajo sobre los “fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica”.

12/10/2026 | 07:05Redacción Cadena 3

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Premios Nobel.

FOTO: Premios Nobel.

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La Real Academia Sueca de Ciencias anunció este lunes 12 de octubre que el Premio Sveriges Riksbank de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel 2026 se otorga a los economistas estadounidenses Robert E. Hall, de la Universidad de Stanford, y Michael Woodford, de la Universidad de Columbia. El galardón reconoce su trabajo sobre los “fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica”.

Según el comité Nobel, Hall y Woodford desarrollaron nuevos modelos macroeconómicos que mejoraron de manera significativa la capacidad de aplicar políticas de estabilización efectivas. A partir de estos modelos —conocidos como modelos neokeynesianos—, las autoridades pueden diseñar medidas fiscales y monetarias oportunas para atenuar los picos y valles del ciclo económico.

Su investigación generó un cambio de paradigma: en lugar de basarse únicamente en relaciones estadísticas entre variables agregadas como inflación, producción y consumo, reconstruyeron los modelos a partir de fundamentos microeconómicos. Estos instrumentos se utilizan hoy en bancos centrales y ministerios de Finanzas de todo el mundo para explicar y cuantificar el impacto de las políticas de estabilización sobre los ciclos económicos.

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Datos de los laureados

Robert E. Hall nació en 1943 en Palo Alto, California. Obtuvo su doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 1967 y es profesor en la Universidad de Stanford.

Michael Woodford nació en 1955 en Chicopee, Massachusetts. Se doctoró en el MIT en 1983 y es profesor en la Universidad de Columbia.

El premio, dotado con 12 millones de coronas suecas (aproximadamente un millón de dólares), se repartirá en partes iguales entre ambos investigadores. La ceremonia de entrega se realizará el 10 de diciembre en Estocolmo, fecha que conmemora el aniversario de la muerte de Alfred Nobel.

Contexto del galardón

El Premio de Ciencias Económicas fue creado en 1968 por el Sveriges Riksbank (Banco Central de Suecia) con motivo de su tricentenario y se entrega desde 1969. Aunque se anuncia junto a los Premios Nobel tradicionales, no formaba parte del testamento original de Alfred Nobel. Hasta 2026 se ha otorgado 58 veces a 101 laureados.

En 2025 el premio había recaído en Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por sus estudios sobre el crecimiento impulsado por la innovación y la destrucción creativa.

La distinción de este año cierra la temporada de anuncios de los Premios Nobel 2026 y destaca la relevancia de la investigación teórica para el diseño de políticas públicas que buscan mayor estabilidad económica.

Lectura rápida

¿Quiénes recibieron el Premio Sveriges Riksbank 2026? Robert E. Hall y Michael Woodford.

¿Cuándo se anunció el premio? El 12 de octubre de 2026.

¿Dónde se llevará a cabo la ceremonia de entrega? En Estocolmo.

¿Por qué se otorga este premio? Por su trabajo sobre los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica.

¿Cuánto dinero reciben los laureados? 12 millones de coronas suecas, aproximadamente un millón de dólares, repartidos en partes iguales.

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