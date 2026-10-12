Comer en China vs. Argentina: cuánto cuesta la canasta básica en el gigante asiático

Por Agustina Vivanco

En el marco de una cobertura especial que realiza Cadena 3 desde China, un relevamiento de precios de productos de primera necesidad expuso fuertes diferencias de costos respecto a la Argentina.

El análisis comparativo reveló que la canasta de alimentos en el gigante asiático cuenta con un estricto control de precios por parte del gobierno central para garantizar la accesibilidad de la población frente a elevados costos de vida, principalmente en materia de vivienda.

Entre las principales diferencias se destaca la leche, cuyo litro ronda los $4.500 en China, casi triplicando el valor promedio de $1.500 registrado en las góndolas argentinas. Situación inversa ocurre con el arroz, alimento de consumo masivo en Asia, que se consigue por $1.800 el kilo frente a los $2.200 locales. Por su parte, el maple de huevos ($5.420) y los potes individuales de yogur ($565) presentan cifras sensiblemente más económicas o similares a las de Argentina.

Una de las sorpresas del informe reside en el mercado de las carnes. El kilo de lomo vacuno cuesta en China un estimado de $16.000 a $18.000 pesos argentinos, un valor considerablemente menor que los $26.000 a $30.000 que se abonan en el mercado local. El fenómeno se explica por el menor consumo per cápita de carne vacuna entre los ciudadanos chinos —cuya dieta se basa en verduras, pescado, cerdo, arroz y fideos— y por las regulaciones estatales sobre los precios de consumo masivo.

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Respecto a los ingresos, el esquema salarial chino no cuenta con un salario mínimo unificado, sino que varía según la categoría de la ciudad. En urbes de primera línea como Beijing, el salario mínimo ronda los $574.000 pesos argentinos, mientras que en ciudades de segunda y cuarta línea oscila entre $454.000 y $530.000. Ante estos montos orientados al nivel de subsistencia básica, el pluriempleo resulta habitual entre la población local para cubrir los altos alquileres y mejorar la calidad de vida.