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La salud del Papa en duda: médicos de Roma aconsejan no viajar tras su cirugía

El periodista Nelson Castro informó que cinco especialistas del Policlínico Gemelli de Roma coincidieron en que el posoperatorio del Papa hace incompatible su viaje a Sudamérica.

12/10/2026 | 10:15Redacción Cadena 3

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La salud del Papa en duda: médicos de Roma aconsejan no viajar tras su cirugía

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Buenos Aires, 12 octubre (NA) -- El periodista y neurólogo Nelson Castro reveló detalles de las consultas privadas que mantuvo con profesionales del hospital Policlínico Gemelli de Roma, quienes coinciden en que el papa León XIV no debería emprender su gira por Sudamérica tras la cirugía pulmonar a la que será sometido esta semana.

"Si fuera mi paciente, le diría: no viaja, olvidate de ese viaje", sentenció Castro durante su diálogo al aire con Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia, al contrastar las exigencias de un descanso clínico con el rigor de una visita apostólica.

En ese sentido, graficó el trajín que aguarda al Pontífice con jornadas de "14 horas, levantando pibes y arriba del papamóvil", sumado a que el posoperatorio de una incisión de esa índole genera molestias residuales durante meses.

El conductor de Vamos Rivadavia precisó que tomó contacto directo con cinco especialistas del centro de salud romano que asiste habitualmente a los pontífices y que la postura de todos ellos fue unánime fuera de los micrófonos: "La información es que, si les preguntan, dicen 'no viaje'. Son estrictos, pero nadie lo va a decir públicamente", afirmó, remarcando que el criterio clínico choca con los compromisos institucionales de la Santa Sede.

"El médico dice una cosa y el Vaticano define otra, porque la política es la política y suspender tiene consecuencias enormes, incluso económicas", explicó el periodista, quien concluyó que más allá de la voluntad papal y del ofrecimiento del presidente Javier Milei de postergar las fechas, desde el plano estrictamente sanitario la gira "está puesta en duda".

Lectura rápida

¿Quién expresó dudas sobre el viaje del Papa?
El periodista y neurólogo Nelson Castro planteó dudas sobre la gira del Papa tras su cirugía.

¿Qué dijeron los médicos del Policlínico Gemelli?
Coincidieron en que el Papa no debería viajar debido a su posoperatorio tras la cirugía pulmonar.

¿Cuál fue la opinión de Castro sobre el viaje?
Castro afirmó: "Si fuera mi paciente, le diría: no viaja, olvidate de ese viaje".

¿Qué compromisos enfrenta el Papa?
El Papa debe cumplir con compromisos institucionales de la Santa Sede, que pueden chocar con recomendaciones médicas.

¿Cuál es la postura de los médicos sobre el viaje?
Los médicos sugieren que el Papa no viaje, pero no lo expresan públicamente debido a presiones institucionales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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