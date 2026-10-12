Arabia Saudita: impactantes videos del ataque en el aeropuerto de Riad que dejó 14 muertos

Buenos Aires, 12 octubre (NA) -- Nuevos registros audiovisuales que comenzaron a circular a través de los medios saudíes reflejan el clima de desesperación y estupor que se vivió en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, tras una seguidilla de ataques con proyectiles atribuidos a los hutíes de Yemen, que dejó un saldo de al menos 14 personas fallecidas y centenares de heridos durante el último fin de semana.

Los videos dan cuenta de la rutina habitual interrumpida de forma abrupta: mientras decenas de viajeros aguardaban en las salas de espera y formaban fila ante los mostradores de abordaje para chequear documentación, las explosiones impactaron con la estructura edilicia, desatando escenas de caos, corridas y columnas de humo dentro del complejo aéreo.

El primero de los episodios, registrado durante el sábado, representó el hecho más sangriento en territorio saudí en los últimos diez años, provocando la muerte de 13 personas y dejando más de 300 lesionados. Durante la jornada del domingo, un segundo impacto contra la misma terminal provocó otra víctima fatal y una decena de heridos adicionales, derivando en la inmediata clausura preventiva de las operaciones comerciales.

La Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudita prolongó este lunes la suspensión de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad con el fin de completar los trámites necesarios para verificar la seguridad de las instalaciones.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, expresó la disposición de su país para brindar cualquier tipo de apoyo para el inicio del diálogo entre Arabia Saudí y Yemen y preparar el camino para alcanzar una solución política al conflicto actual. Araghchi lo comentó en una conversación telefónica con su homólogo saudí, el príncipe Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud, en la cual discutieron los acontecimientos actuales en la región de Asia occidental, de acuerdo con la agencia de noticias oficial IRNA.