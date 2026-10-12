Detienen a un sospechoso líder de la organización criminal La Mara 18 en Tabasco, México

Buenos Aires, 12 de octubre (NA) – Las autoridades de México han logrado la captura de un presunto líder de la organización criminal Mara 18, quien es objeto de búsqueda en El Salvador y enfrenta acusaciones por estar involucrado en al menos 15 homicidios. Además, se le atribuyen delitos de carácter sexual y tráfico de drogas.

Según un informe proporcionado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, el arresto tuvo lugar en Villahermosa, la capital del estado de Tabasco, donde el sospechoso fue reconocido con el apodo de "El Cabra".

A través de sus redes sociales, García Harfuch confirmó que el detenido posee una orden de aprehensión internacional por su supuesta participación en diversos asesinatos, así como en delitos sexuales y narcotráfico.

La captura se llevó a cabo en el marco de un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la SSPC y las autoridades estatales.

La Mara 18, también conocida como Barrio 18, es considerada una de las principales organizaciones criminales de origen centroamericano, junto con Mara Salvatrucha (MS-13), y cuenta con una fuerte presencia en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Esta organización tiene sus raíces en Los Ángeles, Estados Unidos, y ha expandido sus actividades a Centroamérica, donde se ha visto involucrada en homicidios, extorsiones, tráfico de drogas y conflictos por el control territorial.

En El Salvador, Barrio 18 ha sido uno de los principales objetivos de la ofensiva del gobierno liderado por el presidente Nayib Bukele, desde marzo de 2022, en el marco de un régimen de excepción que ha llevado a cabo varias detenciones masivas de presuntos miembros de la organización.