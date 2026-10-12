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Argentina cayó ante Francia en el debut del Mundial de Hockey sobre patines

Francia sorprendió al seleccionado de Paéz y le ganó 2 a 1, en uno de los partidos correspondientes a la primera fecha del Grupo B. 

12/10/2026 | 20:46Redacción Cadena 3

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Argentina no pudo con Francia (Foto: @marcapersonalsf)

FOTO: Argentina no pudo con Francia (Foto: @marcapersonalsf)

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Argentina tuvo un paso en falso y perdió ante Francia por 2 a 1, en el duelo que marcó el debut de ambos seleccionados en el Mundial de Hockey sobre patines que se disputa en Asunción, Paraguay.

Recordemos que el equipo nacional integra el Grupo B junto a Chile y Angola, que, en primer término, igualaron 2 a 2.

Este martes, desde las 20, la Selección irá por la revancha contra los africanos por el segundo capítulo.

El torneo se lleva a cabo en el Estadio “Arena Pabellón”, de la capital guaraní, donde un equipo de Cadena 3 Argentina transmitirá todos los encuentros, con Mario Celedón en los relatos y los comentarios de Ariel Ortiz y Mario Márquez, y siempre para Cadena3.com y la aplicación en el aire de Cadena 3 Mendoza (97.7) y Cadena 3 San Juan (102.7).

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