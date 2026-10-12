Descubren en Madagascar una formación rocosa similar a la de la Luna

Un reciente descubrimiento de la NASA ha revelado una formación rocosa en Madagascar que guarda sorprendentes similitudes con las tierras altas de la Luna. Esta formación, fotografiada desde la Estación Espacial Internacional por un astronauta, está compuesta principalmente de anorthosito, un tipo de roca que abunda en la superficie lunar.

El anorthosito, un material ígneo, forma gran parte de las regiones brillantes y reflectantes de la Luna, que son visibles a simple vista desde la Tierra. Aunque esta roca no es exclusiva de la Luna, también se encuentra en grandes depósitos en varias partes de la Tierra, como en Canadá, Escandinavia y India.

La formación en Madagascar, que tiene al menos 600 millones de años, se distingue por su forma circular y su color brillante, que contrasta con el paisaje árido que la rodea. El 28 de agosto de 2026, el astronauta capturó una imagen del macizo anorthosito Saririaky, un gran cuerpo de roca expuesto en la superficie terrestre.

El anorthosito se clasifica como una roca ígnea intrusiva, lo que significa que se forma cuando el material fundido se enfría y solidifica bajo la superficie de la Tierra. Este proceso permite que los minerales se desarrollen en cristales relativamente grandes. La investigación geológica sugiere que la formación Saririaky se originó durante el Precámbrico tardío, cubriendo aproximadamente 100 kilómetros cuadrados.

Además de su singularidad, la formación Saririaky revela la historia de fuerzas geológicas antiguas que moldearon la región. Las rocas circundantes muestran evidencia de enormes fuerzas que las deformaron hace cientos de millones de años. Esta área se encuentra en lo que los geólogos denominan una zona de cizallamiento dúctil, donde las rocas experimentan una intensa deformación debido a fuerzas geológicas poderosas.

Los estudios han identificado características geológicas largas y paralelas que se extienden de norte a sur, registrando la poderosa deformación que afectó a las rocas que rodean a Saririaky. Se cree que gran parte de esta transformación ocurrió cuando las antiguas masas de tierra chocaron durante la formación de Gondwana, un supercontinente que incluía partes de la actual África, India, Madagascar, Australia y Antártida.

Esta formación también ofrece oportunidades para investigar cómo se formó y evolucionó la Luna. Las tierras altas ricas en anorthosito de la Luna tienen más de 4 mil millones de años, y los científicos creen que estas rocas se formaron cuando gran parte de la joven Luna estaba cubierta por un océano de magma. A medida que este océano de magma se enfrió, ciertos minerales se cristalizaron y se acumularon cerca de la superficie, formando la corteza externa de la Luna.

Las muestras de anorthosito lunar traídas a la Tierra por los astronautas del programa Apollo proporcionaron material valioso para estudiar el pasado distante de la Luna. Sin embargo, la cantidad de roca lunar disponible es limitada, lo que hace que formaciones geológicas similares en la Tierra sean especialmente útiles para comparación.

La formación Saririaky no solo ilustra las similitudes geológicas entre la Tierra y su vecino celeste, sino que también destaca cómo la actividad tectónica de cientos de millones de años puede transformar rocas antiguas en un paisaje distintivo visible desde la órbita. Esta imagen fue capturada con una cámara Nikon Z9 y un lente de 400 milímetros por un miembro de la tripulación de la Expedición 75 de la Estación Espacial Internacional.