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Wanda Nara deslumbró con una foto provocativa y mostró su transformación física

A pocos días de su divorcio con Mauro Icardi, la mediática generó revuelo en las redes al publicar una imagen casi sin ropa, dejando ver su notable cambio físico tras confesar haber ganado 10 kg.

12/10/2026 | 10:34Redacción Cadena 3

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Wanda Nara

FOTO: Wanda Nara

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Buenos Aires, 12 de octubre (NA) -- La mediática Wanda Nara causó un gran revuelo en las redes sociales al compartir una foto en la que aparece desnuda, mostrando un impresionante cambio físico. Esto ocurre días después de hacer pública su separación de Mauro Icardi. En la imagen, la empresaria y conductora se muestra frente al espejo, dejando poco a la imaginación, y escribió: "Buen día de domingo". Para evitar la censura de la plataforma, dibujó líneas en su cuerpo.

La publicación generó una ola de comentarios en las redes, tanto positivos como negativos. Según información que ha circulado, Wanda Nara se sometió a una estricta dieta y un riguroso entrenamiento físico para lograr el cuerpo que exhibe actualmente, inspirado en las celebridades de reality como la familia Kardashian.

El influencer Mariano de la Canal, conocido por ser un ferviente admirador de Wanda, reveló que su cambio físico se debe a un trabajo conjunto con un entrenador personal disponible las 24 horas, un cocinero privado y la implementación de una dieta mediterránea. Este conjunto de medidas tiene un costo aproximado de 2500 dólares semanales y se complementa con mucha actividad física, incluyendo caminatas.

Según Mariano de la Canal, esta rutina le permitió a Wanda perder 7 kilos en solo tres semanas. El impacto de su transformación ha dejado a muchos de sus seguidores impresionados y ha reavivado el interés en su vida personal y profesional.

Lectura rápida

¿Qué hizo Wanda Nara?
Publicó una foto desnuda en redes sociales mostrando su cambio físico.

¿Cómo fue su transformación?
Subió 10 kg para un papel y luego se sometió a una dieta estricta y entrenamiento personal.

¿Qué reveló Mariano de la Canal?
Contó que Wanda tiene un personal trainer, cocinero privado y sigue una dieta mediterránea.

¿Cuánto cuesta su rutina de entrenamiento?
Alrededor de 2500 dólares semanales.

¿Cuánto peso perdió Wanda?
Logró bajar 7 kilos en tres semanas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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