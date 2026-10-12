Wanda Nara deslumbró con una foto provocativa y mostró su transformación física

Buenos Aires, 12 de octubre (NA) -- La mediática Wanda Nara causó un gran revuelo en las redes sociales al compartir una foto en la que aparece desnuda, mostrando un impresionante cambio físico. Esto ocurre días después de hacer pública su separación de Mauro Icardi. En la imagen, la empresaria y conductora se muestra frente al espejo, dejando poco a la imaginación, y escribió: "Buen día de domingo". Para evitar la censura de la plataforma, dibujó líneas en su cuerpo.

La publicación generó una ola de comentarios en las redes, tanto positivos como negativos. Según información que ha circulado, Wanda Nara se sometió a una estricta dieta y un riguroso entrenamiento físico para lograr el cuerpo que exhibe actualmente, inspirado en las celebridades de reality como la familia Kardashian.

El influencer Mariano de la Canal, conocido por ser un ferviente admirador de Wanda, reveló que su cambio físico se debe a un trabajo conjunto con un entrenador personal disponible las 24 horas, un cocinero privado y la implementación de una dieta mediterránea. Este conjunto de medidas tiene un costo aproximado de 2500 dólares semanales y se complementa con mucha actividad física, incluyendo caminatas.

Según Mariano de la Canal, esta rutina le permitió a Wanda perder 7 kilos en solo tres semanas. El impacto de su transformación ha dejado a muchos de sus seguidores impresionados y ha reavivado el interés en su vida personal y profesional.