La Avenida 9 de Julio: un ícono porteño celebra 89 años de historia y cultura

Buenos Aires, 12 de octubre (NA) -- La Avenida 9 de Julio es un ícono de la Ciudad de Buenos Aires que, con su nombre dedicado al día de declaración de la Independencia de la Argentina, es un paso obligado para todo aquel que quiera llevarse una imagen típica porteña, ya que, además, en el medio de esta arteria se encuentra emplazado el Obelisco.

Este lunes, la emblemática e histórica Avenida porteña cumple 89 años porque el primer tramo de apenas 500 metros, entre las calles Bartolomé Mitre y Viamonte, se habilitó el 12 de octubre de 1937.

La ley N° 8.885 que permitió su construcción fue de 1912 pero se inauguró recién en 1937, bajo la presidencia de Agustín P. Justo, con un trazado de cinco manzanas, desde Bartolomé Mitre a Tucumán, según indicó un informe del Gobierno de la Ciudad al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La creación de la Avenida 9 de Julio previó el crecimiento del distrito y estuvo en línea con la ampliación de otras arterias como la Avenida Corrientes que para su inauguración ya había ensanchado sus primeras cuadras.

Considerada por muchos como "la Avenida más ancha del mundo", lo cierto es que tiene un ancho de 140 metros, en su recorrido une los barrios de Constitución y Retiro y su construcción completa demandó 43 años.

Un monumento privilegiado que vio crecer a la histórica Avenida es el Obelisco, ya que fue levantado en la Plaza de la República en 1936 por obra del arquitecto Alberto Prebisch. Con sus 67,50 metros y sus 1.800 toneladas es la postal clásica de Buenos Aires y uno de sus lugares desde donde se puede apreciar la magnitud de la tradicional 9 de Julio.

Caminar por esta histórica Avenida es también pasar junto a históricos edificios como el Teatro Colón, reabierto en 2010 tras su restauración; el Edificio del Plata, en donde funcionó el antiguo Mercado del Plata y hoy es sede del Gobierno de la Ciudad o el del viejo Ministerio de Obras Públicas, emplazado a lo largo de la traza, que alojó a la antena para la primera transmisión televisiva del país, en 1951.

Desde 2013 la recorre el Metrobús 9 de julio, que permitió un ordenamiento del tránsito en la zona e impulsa la movilidad sustentable, mientras que la línea de subte C ya conectaba parte de su trayecto desde 1934 y, otro paseo imperdible, es cruzar por los pasajes subterráneos que conectan Carlos Pellegrini y Cerrito, a la altura del Obelisco, a través de las Galerías 9 de julio.

La Avenida 9 de Julio fue el escenario de innumerables actos políticos así como de varias experiencias artísticas y musicales, entre las que se destacan el recital de Soda Stéreo en el año 1991 que reunió a más de 200 mil personas; las impactantes presentaciones de Daniel Baremboim y Zubin Mehta en 2010 o las exposiciones visuales sobre la fachada del Edificio del Plata, en Carlos Pellegrini 211, con homenajes a Ernesto Sábato y a Lionel Messi.