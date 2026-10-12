Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este lunes 12 de octubre
Este lunes 12 de octubre, Salta presenta un clima templado con temperaturas que oscilarán entre 10° y 20°. Se prevén cielos parcialmente nublados y condiciones de viento moderado.
FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 12 de octubre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.
Ahora
En este momento, el cielo se presenta con nubes dispersas y la temperatura actual es de 15°. La sensación térmica es de 15°, con una humedad del 67% y una visibilidad de 10000 m. El viento sopla a 3 m/s desde el este-noreste.
El clima hoy lunes 12 de octubre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 20°. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, con una humedad que podría generar una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real. No se anticipan lluvias significativas durante el día.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Salta traerán un clima similar, con temperaturas mínimas que rondarán entre 10° y 11° y máximas que oscilarán entre 13° y 22°. Se prevén lluvias ligeras para el martes y el miércoles, lo que podría afectar la visibilidad y la sensación térmica.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera hoy en Salta?
Se prevé un clima templado con temperaturas entre 10° y 20°.
¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 15°.
¿Habrá lluvias hoy?
No se anticipan lluvias significativas para hoy.
¿Qué condiciones de viento hay?
El viento sopla a 3 m/s desde el este-noreste.
¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se esperan lluvias ligeras y temperaturas similares en los próximos días.