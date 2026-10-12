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Clima

Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este lunes 12 de octubre

Este lunes 12 de octubre, Salta presenta un clima templado con temperaturas que oscilarán entre 10° y 20°. Se prevén cielos parcialmente nublados y condiciones de viento moderado.

12/10/2026 | 12:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 12 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con nubes dispersas y la temperatura actual es de 15°. La sensación térmica es de 15°, con una humedad del 67% y una visibilidad de 10000 m. El viento sopla a 3 m/s desde el este-noreste.

El clima hoy lunes 12 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 20°. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, con una humedad que podría generar una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real. No se anticipan lluvias significativas durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta traerán un clima similar, con temperaturas mínimas que rondarán entre 10° y 11° y máximas que oscilarán entre 13° y 22°. Se prevén lluvias ligeras para el martes y el miércoles, lo que podría afectar la visibilidad y la sensación térmica.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera hoy en Salta?
Se prevé un clima templado con temperaturas entre 10° y 20°.

¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 15°.

¿Habrá lluvias hoy?
No se anticipan lluvias significativas para hoy.

¿Qué condiciones de viento hay?
El viento sopla a 3 m/s desde el este-noreste.

¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se esperan lluvias ligeras y temperaturas similares en los próximos días.

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