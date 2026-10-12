Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este lunes 12 de octubre

FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 12 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con nubes dispersas y la temperatura actual es de 15°. La sensación térmica es de 15°, con una humedad del 67% y una visibilidad de 10000 m. El viento sopla a 3 m/s desde el este-noreste.

El clima hoy lunes 12 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 20°. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, con una humedad que podría generar una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real. No se anticipan lluvias significativas durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta traerán un clima similar, con temperaturas mínimas que rondarán entre 10° y 11° y máximas que oscilarán entre 13° y 22°. Se prevén lluvias ligeras para el martes y el miércoles, lo que podría afectar la visibilidad y la sensación térmica.