Gustavo Yankelevich se pronuncia sobre la violencia que sufrieron los hijos de Romina Yan

FOTO: Gustavo Yankelevich habló sobre la violencia que sufrieron los hijos de Romina Yan.

Buenos Aires, 12 de octubre (NA) -- El productor teatral Gustavo Yankelevich se pronunció sobre las difíciles circunstancias de violencia que enfrentaron sus nietos tras el fallecimiento de Romina Yan en 2010. Esto ocurrió luego de que Valentín Yan compartiera su testimonio sobre el sufrimiento vivido en su infancia.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el joven piloto de TC2000 reveló haber experimentado, junto a su hermano, episodios de violencia tanto física como psicológica por parte de su padre, Darío Giordano. Valentín también expresó su agradecimiento hacia su abuelo, quien logró sacarlos de esa situación y obtener la custodia judicial.

"Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida", subrayó Valentín en una entrevista con Infobae.

A través de sus redes sociales, Gustavo Yankelevich dedicó un emotivo mensaje a sus nietos, Franco y Valentín, y aclaró la situación de su nieta menor, Azul, quien aún lleva el apellido de su padre y no ha sido mencionada en los relatos de Valentín.

"Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla… tienen toda mi admiración. Los amo! @franyan_ @valenyan_", escribió Gustavo Yankelevich en una publicación en Instagram.

Los comentarios de apoyo no tardaron en llegar, con muchas personas elogiando al productor teatral y su papel en la vida de sus nietos. Entre ellos, se encuentran mensajes de Yanina Latorre, Nico Vázquez, Darío Barassi, Santi Talledo, Mery del Cerro, Rochi Igarzabal, Jimena Barón, Marley y Flor de la V.

Ante las dudas e hipótesis de los usuarios sobre la ausencia de Azul en la mudanza con sus hermanos, Gustavo Yankelevich explicó la situación y pidió que se respete la privacidad de la joven de 20 años.

"Azul es un sol y vive en EE.UU., donde estudió. No la comparen, por favor. Ella también sufrió mucho", expresó.