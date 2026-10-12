La Primera Nacional se define: Ferro a un paso de la final y Güemes ya descendido

FOTO: Ferro está muy cerca de conseguir el boleto a la gran final por el ascenso.

Buenos Aires, 12 octubre (NA) -- La fecha 33 de la Primera Nacional dejó mucha tela para cortar, ya que la fase regular entró en su instancia decisiva y comienzan a definirse los equipos que pelearán por el ascenso a la Primera División del fútbol argentino.

En la Zona A, el líder es Ferro, que dio un paso clave luego de igualar 1-1 en su visita a Central Norte de Salta para sacarle cuatro puntos a su escolta Deportivo Morón, que cayó 2-0 en condición de visitante frente a Estudiantes de Caseros.

De esta manera, el "Ferroviario" podría asegurarse el boleto a la final en la próxima fecha en caso de ganarle a Racing de Córdoba y que Deportivo Morón pierda contra Mitre de Santiago del Estero.

En esta zona también están prácticamente definidos todos los clasificados al Reducido. Además de Ferro y Deportivo Morón, también tienen su boleto Godoy Cruz, Deportivo Madryn y Colón de Santa Fe, mientras que Estudiantes de Caseros, Ciudad de Bolívar y Almirante Brown tienen casi asegurada la clasificación.

Por otra parte, en la Zona B comparten la primera posición Tristán Suárez y Temperley, por lo que podría venir una pelea mano a mano por la clasificación a la final en las últimas fechas.

A su vez, Atlanta y Gimnasia y Esgrima de Jujuy tienen un lugar asegurado en el Reducido, al que también pelean por ingresar Midland, Gimnasia y Tiro de Salta, Deportivo Maipú, Colegiales, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán, Atlético Rafaela, Almagro, Agropecuario y Quilmes.

Por último, hay un equipo que ya descendió. Se trata de Güemes de Santiago del Estero, que marcha último en la Zona B con solo 23 puntos. Además, también estarían perdiendo la categoría Acassuso, San Miguel y Chacarita.