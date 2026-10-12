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La Primera Nacional se define: Ferro a un paso de la final y Güemes ya descendido

Con solo tres fechas restantes, Ferro puede asegurar su lugar en la final de la Primera Nacional, mientras que Güemes ya ha descendido a la categoría inferior.

12/10/2026 | 12:34Redacción Cadena 3

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Ferro está muy cerca de conseguir el boleto a la gran final por el ascenso.

FOTO: Ferro está muy cerca de conseguir el boleto a la gran final por el ascenso.

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Buenos Aires, 12 octubre (NA) -- La fecha 33 de la Primera Nacional dejó mucha tela para cortar, ya que la fase regular entró en su instancia decisiva y comienzan a definirse los equipos que pelearán por el ascenso a la Primera División del fútbol argentino.

En la Zona A, el líder es Ferro, que dio un paso clave luego de igualar 1-1 en su visita a Central Norte de Salta para sacarle cuatro puntos a su escolta Deportivo Morón, que cayó 2-0 en condición de visitante frente a Estudiantes de Caseros.

De esta manera, el "Ferroviario" podría asegurarse el boleto a la final en la próxima fecha en caso de ganarle a Racing de Córdoba y que Deportivo Morón pierda contra Mitre de Santiago del Estero.

En esta zona también están prácticamente definidos todos los clasificados al Reducido. Además de Ferro y Deportivo Morón, también tienen su boleto Godoy Cruz, Deportivo Madryn y Colón de Santa Fe, mientras que Estudiantes de Caseros, Ciudad de Bolívar y Almirante Brown tienen casi asegurada la clasificación.

Por otra parte, en la Zona B comparten la primera posición Tristán Suárez y Temperley, por lo que podría venir una pelea mano a mano por la clasificación a la final en las últimas fechas.

A su vez, Atlanta y Gimnasia y Esgrima de Jujuy tienen un lugar asegurado en el Reducido, al que también pelean por ingresar Midland, Gimnasia y Tiro de Salta, Deportivo Maipú, Colegiales, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán, Atlético Rafaela, Almagro, Agropecuario y Quilmes.

Por último, hay un equipo que ya descendió. Se trata de Güemes de Santiago del Estero, que marcha último en la Zona B con solo 23 puntos. Además, también estarían perdiendo la categoría Acassuso, San Miguel y Chacarita.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué equipo lidera la Zona A?
El líder de la Zona A es Ferro, que busca asegurar su lugar en la final.

¿Qué necesita Ferro para llegar a la final?
Ferro debe ganar a Racing de Córdoba y esperar que Deportivo Morón pierda contra Mitre.

¿Qué equipos están clasificados al Reducido?
Están clasificados Ferro, Deportivo Morón, Godoy Cruz, Deportivo Madryn y Colón de Santa Fe.

¿Cuál es la situación de Güemes?
Güemes de Santiago del Estero ya ha descendido y ocupa el último lugar en la Zona B.

¿Quiénes compiten en la Zona B?
Tristán Suárez y Temperley comparten la primera posición en la Zona B.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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