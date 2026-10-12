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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy lunes 12 de octubre.

El sorteo número 31638 de la quiniela vespertina se realizó el lunes 12 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 4801, que se interpreta como "A primera (Agua)". Conocé todos los resultados.

12/10/2026 | 18:12Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 31638 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el lunes 12 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 4801, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Agua).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4801
2° 5143
3° 7486
4° 2534
5° 9637
6° 5368
7° 5313
8° 5637
9° 3739
10° 9544
11° 7010
12° 2636
13° 9661
14° 9729
15° 8638
16° 0306
17° 5772
18° 6022
19° 9523
20° 3782

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31638 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 12 de octubre a las 18:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 4801.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Agua)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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