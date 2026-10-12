Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy lunes 12 de octubre.

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El número de sorteo 31638 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el lunes 12 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 4801, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Agua).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 4801

2° 5143

3° 7486

4° 2534

5° 9637

6° 5368

7° 5313

8° 5637

9° 3739

10° 9544

11° 7010

12° 2636

13° 9661

14° 9729

15° 8638

16° 0306

17° 5772

18° 6022

19° 9523

20° 3782