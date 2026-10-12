Con polémica, Newell's pierde 1 a 0 ante Gimnasia de Mendoza por gol de Módica

Newell's visita este lunes a Gimnasia y Esgrima de Mendoza desde las 18.30, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Ambos equipos tienen 17 puntos y buscan afirmarse en la pelea por ingresar a los playoffs.

El encuentro se jugará en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, con arbitraje de Juan Cruz Robledo y transmisión de Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.

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El equipo dirigido por Frank DarKudelka acumula siete partidos sin derrotas, con tres victorias y cuatro empates. En su última presentación, igualó 0-0 ante Lanús en el Coloso Marcelo Bielsa, mientras que anteriormente venció 1-0 a Platense como visitante. La Lepra intentará prolongar la racha positiva y sumar puntos importantes fuera de Rosario.

Para este compromiso, Kudelka deberá realizar una modificación en la defensa por la lesión de Lautaro Giannetti, quien salió a los seis minutos del partido ante Lanús. Bruno Cabrera aparece como su posible reemplazante, luego de ingresar en ese encuentro. El objetivo rojinegro será sostener la solidez defensiva y convertir los buenos resultados recientes en una mayor cantidad de puntos.

Gimnasia de Mendoza, conducida por Darío Franco, llega tras perder 3-0 ante Estudiantes de La Plata y acumula cuatro partidos sin ganar. El conjunto mendocino necesita recuperarse para no perder terreno en la tabla. El antecedente más reciente entre ambos fue el 21 de marzo, cuando Newell's ganó 1-0 en Rosario con un gol de Walter Mazzantti sobre la final.

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