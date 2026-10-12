Trágico accidente en Ruta 2: un policía retirado y otra persona pierden la vida
Un Fiat Cronos habría intentado cruzar la Ruta 2 para retomar el camino hacia la Capital Federal cuando fue colisionado por una motocicleta.
FOTO: Trágico accidente en Ruta 2: un policía retirado y otra persona pierden la vida
Buenos Aires, 12 de octubre (NA) -- Dos personas, entre ellas un oficial retirado de la Policía Federal, murieron este lunes tras un grave accidente de tránsito sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 42, en La Plata, en sentido ascendente hacia la Ciudad de Buenos Aires.
Según la información policial preliminar a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el hecho involucró a un automóvil Fiat Cronos y una motocicleta Kawasaki Ninja. Por causas que se investigan, ambos vehículos chocaron y sus conductores fallecieron en el lugar.
El conductor del Fiat Cronos fue identificado como Gustavo Alberto Giordani, un policía federal retirado que perdió la vida en el incidente. La segunda víctima era un hombre mayor de edad, cuyo nombre hasta el momento no ha sido revelado, que manejaba la motocicleta.
El Cronos habría intentado cruzar la Ruta 2 para retomar el camino hacia la Capital Federal cuando fue colisionado por la motocicleta en el lateral del lado del conductor.
Se aguardan las pericias y autopsias para avanzar en la investigación, a la vez que, tras el accidente, personal policial y de seguridad vial trabajaba en el lugar.
El carril rápido de la mano ascendente estuvo reducido, por lo que las autoridades recomendaron circular con precaución.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Ruta 2?
Un accidente de tránsito involucró un Fiat Cronos y una motocicleta, resultando en dos muertes.
¿Quiénes son las víctimas?
Las víctimas son un policía retirado, Gustavo Alberto Giordani, y un hombre de edad avanzada, cuyo nombre no se conoce.
¿Cuándo sucedió el accidente?
El accidente ocurrió el lunes 12 de octubre de 2026.
¿Dónde se produjo el choque?
El accidente tuvo lugar en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 42, en dirección a Buenos Aires.
¿Qué medidas se tomaron tras el accidente?
Personal policial y de seguridad vial trabajó en el lugar y se recomendó precaución en el tránsito.
[Fuente: Noticias Argentinas]