Santiago Sosa considera que la baja de Paredes es una ventaja para Vasco en semifinales ante Boca

Buenos Aires, 12 de octubre (NA) -- El mediocampista Santiago Sosa anticipó el partido de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana contra Boca Juniors, programado para este martes. Durante una conferencia de prensa, Sosa se refirió a la ausencia del capitán xeneize, Leandro Paredes, afirmando que: "Que no esté Paredes, para nosotros es una ventaja".

El exjugador de River Plate y Racing Club brindó declaraciones en el marco de los entrenamientos del equipo brasileño en la cancha de Deportivo Riestra, ubicada en el barrio de Villa Soldati. Habló sobre el presente de Vasco da Gama y la dificultad de enfrentar a Boca en su estadio: "Vasco hace mucho no juega una copa internacional; va a ser un partido muy lindo que tenemos que disfrutar en el momento en el que estamos, una semifinal, una llave muy importante con un gran equipo en un estadio muy difícil, hay que estar concentrados para ganar los duelos, el partido y llegar a la final".

Asimismo, Sosa destacó la relevancia de la baja de Paredes para el conjunto argentino: "Es un gran equipo, tiene grandísimos jugadores; no van a jugar con Paredes, en mi opinión su mejor jugador. Como colega no le deseo mal a nadie, pero que no esté él en la cancha es una ventaja: sabemos el grandísimo jugador que es, la capacidad que tiene para meter pases de gol, asistencias. No sabemos quién jugará en su posición, pero sabemos que al no estar su equipo pierde algo y es importante que no juegue".

El jugador también se refirió al momento actual de Vasco y cómo se prepara el equipo dirigido por el portugués Pedro Emanuel: "Pese al último empate en nuestra casa contra Remo, venimos haciendo grandes partidos; creo que llegamos muy bien a este partido contra Boca, encontrando el juego que estábamos buscando. En el partido de mañana tendremos que estar muy concentrados, hacer un partido muy inteligente, sobre todo en la parte defensiva; tenemos grandes jugadores, un gran equipo, para sacar un buen resultado en Argentina y definir allá en Brasil".

Además, Sosa se pronunció sobre el partido de vuelta, cuyo estadio aún no ha sido definido, ya que el campo de Vasco da Gama no cumple con las exigencias de capacidad de la CONMEBOL para estas instancias: "Aún no lo sabemos, pero tengo entendido que será en el Maracaná; ojalá que sea ahí, se han vendido varias entradas, por lo que me enteré, pero esperemos que pueda ser en Río de Janeiro, que es donde queremos jugar".