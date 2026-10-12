Candela Arizaga, novia de Facundo Moyano, citada a declarar tras su reencuentro en Madrid

Buenos Aires, 12 octubre (NA) -- Candela Arizaga, la pareja de Facundo Moyano, compartió fotografías en redes sociales junto al exdiputado en Madrid, justo dos meses después de un incidente confuso en el barrio porteño de Belgrano, y ahora ha sido citada a declarar.

El abogado de la influencer, Roberto Herrera, confirmó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas que la audiencia está programada para el lunes 19 de octubre, en la que se realizará una pericia ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD).

"Consiste en preguntas para ver si ella es víctima de alguna presión o seguramente por qué lo fue a ver. Veremos si asiste, voy a hablar con ella cuando regrese", explicó el letrado en el contexto de la causa que investiga a Moyano por delitos de privación ilegítima de la libertad, desobediencia y lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género.

La influencer de 23 años y el sindicalista mostraron su amor en Instagram, a pesar de la restricción de contacto y acercamiento impuesta por la fiscal Florencia Nocerez.

"Antes roto que doblarme, antes muero que dejarte", fue la frase que eligió Facundo para describir su relación, mientras que Arizaga respondió: "Qué hombre hermoso que tengo, te amo mucho, Theriancito".

Moyano fue detenido el 4 de agosto tras un episodio en el que Arizaga salió corriendo y visiblemente desorientada de un edificio en Libertador al 5400. Aunque fue liberado, Arizaga expresó su deseo de retomar el vínculo, lo que los llevó a pasar tiempo juntos también en Disney París.

La fiscal Nocerez investiga si Moyano incurrió en desobediencia, no por el encuentro en Madrid, sino por otro acercamiento en un apart hotel en Monserrat, pocos días después de que se dictara la orden de restricción.

Testigos, incluyendo empleados de Moyano y vecinos del edificio, han declarado que la relación parecía normal.

Agencia NA