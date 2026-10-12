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Sánchez confirma la presencia de buques marroquíes en aguas de Ceuta durante crisis migratoria

El presidente español, Pedro Sánchez, reconoció que buques militares marroquíes estuvieron en aguas ceutíes durante la llegada de más de 70.000 migrantes a la ciudad autónoma en julio.

12/10/2026 | 16:30Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 12 octubre (NA) - El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, confirmó el lunes la presencia de buques militares marroquíes en aguas de Ceuta, coincidiendo con la llegada masiva de más de 70.000 migrantes desde Marruecos hacia esta ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio. "Tenemos que ser conscientes de que, entre dos países vecinos, esos hechos puntuales existen", afirmó Sánchez tras ser interrogado sobre una nota publicada en el diario El País, según reportó el sitio Euronews.

Las informaciones indican que se produjo un despliegue de varios barcos militares españoles, incluyendo el buque Rayo y las fragatas Santa María y Navarra, en respuesta a la continua presencia de la Marina Real Marroquí en aguas que Marruecos reclama como propias. También se mencionó que las maniobras de ambas armadas estuvieron a punto de generar un choque entre un patrullero español y otro marroquí.

Mientras tanto, los reyes de España, Felipe VI y Letizia, tienen programado un viaje a Ceuta el martes y a Melilla el miércoles, como muestra de apoyo ante la crisis migratoria que afecta a esas regiones.

El jefe de gobierno español enfatizó que, a pesar de los acontecimientos, "la colaboración entre las armadas es fluida, al margen de ese hecho". Además, subrayó la importancia de las relaciones con Marruecos, destacando la cooperación en áreas como la lucha antiterrorista y el combate a las mafias. "Esa relación bilateral es fundamental", continuó.

Sánchez también criticó al Partido Popular (PP), afirmando que su postura busca destruir lo que su gobierno intenta construir. Señaló que el PP ha pedido en la Unión Europea la suspensión de un acuerdo estratégico con Marruecos y ha votado en contra del acuerdo de amistad con Francia.

Lectura rápida

¿Qué reconoció Pedro Sánchez?
Confirmó la presencia de buques marroquíes en aguas de Ceuta durante la llegada de migrantes.

¿Cuántos migrantes ingresaron a Ceuta?
Más de 70.000 migrantes llegaron desde Marruecos en julio.

¿Qué barcos españoles fueron desplegados?
Se desplegaron el buque Rayo y las fragatas Santa María y Navarra.

¿Qué harán los reyes de España?
Viajarán a Ceuta y Melilla para mostrar apoyo ante la crisis migratoria.

¿Cuál es la postura de Sánchez sobre Marruecos?
Destaca la importancia de la cooperación en temas como la lucha antiterrorista.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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