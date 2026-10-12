El papa León XIV será internado este martes para operarse del nódulo pulmonar en Roma

El Papa León XIV será sometido a una intervención quirúrgica este martes en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, según informó el Vaticano. La operación tiene como objetivo la extirpación de un nódulo ubicado en uno de sus pulmones.

La noticia fue comunicada por fuentes oficiales del Vaticano, quienes destacaron la importancia de esta cirugía para la salud del pontífice. Aunque se han brindado pocos detalles sobre el procedimiento, se espera que la intervención sea realizada por un equipo de médicos especializados en el área.

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El Hospital Policlínico Gemelli es un prestigioso centro médico en Italia, conocido por su atención de calidad y su capacidad para llevar a cabo procedimientos complejos. La operación se llevará a cabo en un ambiente controlado, con todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del Papa.

Esta noticia ha generado gran interés en el ámbito internacional, dado el impacto que tiene el estado de salud del líder de la Iglesia Católica.

Los seguidores del Papa y la comunidad católica en general están a la espera de actualizaciones sobre su condición tras la cirugía.

El pontífice le confirmó al arzobispo de San Juan, Jorge Eduardo Lozano, con quien se reunió este lunes, su intención de visitar Argentina en noviembre tras la operación, pero restará esperar su evolución.