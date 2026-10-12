El papa León XIV será internado este martes para operarse del nódulo pulmonar en Roma
La cirugía se llevará a cabo en el Hospital Policlínico Gemelli. El pontífice manifestó su expectativa en poder realizar el viaje a Sudamérica en noviembre, pero resta esperar su evolución.
FOTO: León XIV.
El Papa León XIV será sometido a una intervención quirúrgica este martes en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, según informó el Vaticano. La operación tiene como objetivo la extirpación de un nódulo ubicado en uno de sus pulmones.
La noticia fue comunicada por fuentes oficiales del Vaticano, quienes destacaron la importancia de esta cirugía para la salud del pontífice. Aunque se han brindado pocos detalles sobre el procedimiento, se espera que la intervención sea realizada por un equipo de médicos especializados en el área.
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La salud del Santo Padre. El Papa León XIV será operado de un nódulo pulmonar: "Hay un 85% de que sea benigno, 15% maligno"
El médico Claudio Zin explicó la estrategia del Policlínico Gemelli y advirtió que una cirugía de tórax no se acelera por agenda: es compleja, dolorosa y exige convalecencia.
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El Hospital Policlínico Gemelli es un prestigioso centro médico en Italia, conocido por su atención de calidad y su capacidad para llevar a cabo procedimientos complejos. La operación se llevará a cabo en un ambiente controlado, con todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del Papa.
Esta noticia ha generado gran interés en el ámbito internacional, dado el impacto que tiene el estado de salud del líder de la Iglesia Católica.
Los seguidores del Papa y la comunidad católica en general están a la espera de actualizaciones sobre su condición tras la cirugía.
El pontífice le confirmó al arzobispo de San Juan, Jorge Eduardo Lozano, con quien se reunió este lunes, su intención de visitar Argentina en noviembre tras la operación, pero restará esperar su evolución.
Lectura rápida
¿Qué se va a realizar?
El Papa León XIV será operado para extirpar un nódulo en un pulmón.
¿Dónde se llevará a cabo la cirugía?
La operación se realizará en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma.
¿Cuándo será la operación?
La cirugía está programada para este martes.
¿Quién lo operará?
Un equipo de médicos especializados del hospital se encargará del procedimiento.
¿Cuál es la importancia de esta intervención?
Es crucial para la salud del Papa y genera interés mundial en su estado.
[Fuente: Noticias Argentinas]