¿Por qué es mejor descalzarse al entrar a casa? Claves para mantener la limpieza

Al llegar a casa, es habitual que muchas personas se quiten los zapatos. Para algunos, esta práctica puede parecer innecesaria, pero para otros, como quien suscribe, es un ritual inquebrantable que he transmitido a mis hijos. La razón detrás de esta costumbre radica en la suciedad que pueden acumular los zapatos en las calles y el transporte público. Después de un largo día en la oficina, en pleno Midtown Manhattan, lo último que se desea es arrastrar toda esa mugre al hogar.

Los especialistas del Good Housekeeping Institute coinciden con esta política de no usar zapatos dentro de casa. Según Noah Pinsonnault, analista de reseñas de limpieza del instituto, "usar zapatos en interiores puede llevar a arrastrar tierra, arena y otros desechos del exterior a los pisos, lo que genera más trabajo de limpieza".

Un estudio realizado por Bona, empresa dedicada a productos de cuidado para pisos, reveló que muchos estadounidenses están de acuerdo con esta norma del hogar. En una encuesta a 1,000 adultos que tienen al menos una habitación con pisos de madera, se encontró que el 70% prefiere quitarse los zapatos al entrar. Además, el 81% afirmó que descalzarse contribuye a mantener un hogar más limpio, y el 44% indicó que siempre o generalmente solicita a sus visitantes seguir su ejemplo. Un 65% manifestó su preocupación por los gérmenes y la suciedad que los zapatos pueden introducir en sus hogares.

La limpieza no es el único aspecto a considerar. Usar zapatos constantemente en casa, ya sean tacones, botas o zapatillas, puede dañar los pisos. Según Pinsonnault, "con el tiempo, partículas abrasivas como arena y pequeñas piedras atrapadas en las suelas pueden rayar y desgastar el suelo, especialmente el de madera". ¿Por qué arriesgarse a tener que gastar dinero en reparaciones de piso evitables?

En conclusión, los beneficios de no usar zapatos dentro del hogar son evidentes. Personalmente, no pediría a mis invitados que se descalzasen en una gran reunión, ya que me encargaría de la limpieza después. Sin embargo, establecer esta práctica como un hábito cotidiano en casa requiere de poco esfuerzo. Además, es una manera de cuidar mis pisos de madera y alargar su vida útil.