Descubrí el secreto de la ranura en tu plancha que cambiará tu forma de planchar

FOTO: El secreto de la ranura en la plancha que debes conocer

Muchos consideran que son expertos en el lavado y planchado de ropa, especialmente cuando se trata de camisas y otros materiales propensos a las arrugas. Sin embargo, existe un pequeño detalle que podría cambiar para siempre la forma en que se planchan las prendas: la ranura que se encuentra en el borde de la plancha.

Para quienes no lo saben, esta ranura no es solo un diseño estético. Según Noah Pinsonnault, analista de reseñas de limpieza en el Good Housekeeping Institute, "la ranura a lo largo del borde de la suela de la plancha ayuda a maniobrar alrededor de los botones sin presionarlos directamente". Esto resulta ser una herramienta valiosa para alisar la tela que rodea los botones, manteniéndolos alejados de la superficie caliente de la plancha.

Este detalle se vuelve especialmente útil cuando se trata de prendas que presentan arrugas profundas, incluso hasta los botones. La ranura permite acercarse lo suficiente para eliminar las arrugas sin dañar los botones. Es un truco sencillo pero ingenioso que muchos desconocen.

Al realizar una encuesta en la plataforma Reddit, se descubrió que muchos usuarios tampoco sabían de la existencia de esta ranura. Así que no te preocupes si no lo conocías, no estás solo. Este pequeño consejo puede hacer una gran diferencia en la rutina de planchado de muchos.