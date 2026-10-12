Nueve detenidos en seis allanamientos por presunta venta de drogas en Santa Fe

Nueve personas, siete hombres y dos mujeres de entre 22 y 48 años, fueron detenidas durante seis allanamientos realizados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes. Los operativos estuvieron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) y permitieron secuestrar cocaína, marihuana y diversos elementos que serán analizados en la causa.

Los procedimientos fueron ejecutados por agentes de la División Microtráfico de la Región 1 de la PDI, a partir de medidas solicitadas por la fiscal Luciana Escobar Cello, integrante de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Durante los allanamientos, realizados en seis viviendas ubicadas en diferentes puntos de la capital provincial, los investigadores incautaron 271 gramos de cocaína, distribuidos en trozos compactos y envoltorios individuales, además de 41,5 gramos de marihuana y una planta de cannabis.

Entre los elementos secuestrados también se encuentran una balanza de precisión, dinero en efectivo y 26 teléfonos celulares, que podrían aportar información relevante para establecer las características de la actividad investigada y determinar posibles vínculos entre los domicilios allanados.

La modalidad de fraccionamiento de la cocaína en numerosos envoltorios es uno de los aspectos que serán examinados en el marco de la investigación, orientada a determinar si en los inmuebles funcionaban puntos de venta de drogas al menudeo.

Los nueve detenidos quedaron alojados en dependencias policiales a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para establecer las responsabilidades individuales y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Por el momento, no se difundieron las identidades de las personas detenidas ni se precisó la situación procesal de cada una. La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación.