Uruguay impulsa un proyecto de ley para permitir jubilación anticipada desde los 60 años

El Gobierno de Uruguay, encabezado por Yamandú Orsi, está preparando un proyecto de ley que será presentado al Congreso esta semana. La propuesta permitirá la jubilación anticipada a partir de los 60 años para aquellas personas que hayan realizado al menos 30 años de aportes al sistema de seguridad social.

La información fue brindada por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, durante una conferencia de prensa que tuvo lugar tras una reunión del Consejo de Ministros en la residencia de Suárez y Reyes. En sus declaraciones, Sánchez destacó que esta iniciativa es parte del cumplimiento de un compromiso asumido en la campaña electoral y un acuerdo dentro del marco del Diálogo Social.

"Es el cumplimiento de un compromiso de campaña y de un acuerdo en el marco del Diálogo Social. Se aprobó darle estado parlamentario a un proyecto de ley que permite la libertad a todos los trabajadores, si así lo desean, de poder jubilarse a los 60 años", indicó el secretario.

Sánchez también explicó que la ley generará tres condiciones clave, siendo la primera que aquellos que tengan entre 60 y 65 años de edad y 30 años de aportes podrán acogerse a esta nueva normativa. "Por eso ponemos el componente de la libertad, todas las personas podrán presentarse a esta causal", aseguró.

El secretario de la Presidencia mencionó que el 30% de las jubilaciones más bajas podrá optar por jubilarse a los 60 años, manteniendo o mejorando las condiciones de los haberes jubilatorios que existían antes de la ley 20.130. "Una persona que se va a poder jubilar a los 60 años, con respecto al anterior régimen que teníamos antes de la ley, ahora podrá jubilarse a los 60 años y tendrá una jubilación mejor o superior", expresó.

Se prioriza a los de más bajos ingresos

En sus declaraciones, Sánchez enfatizó que la nueva ley prioriza a aquellos con menores ingresos, creando condiciones más favorables para este sector. "Esto es una ley general, para todos los uruguayos y cada uno decidirá en el momento de jubilarse", agregó.

El funcionario también destacó el impacto del cambio tecnológico en el mercado laboral, señalando que si una persona pierde su empleo a los 62 años y debe esperar hasta los 65 para jubilarse, puede enfrentar dificultades debido a los cambios en la economía. "Los cambios tecnológicos generan muchas modificaciones en el mercado de trabajo", subrayó.

El proyecto de ley será objeto de debate en el Parlamento, y Sánchez espera que cuente con los votos necesarios para su aprobación antes de fin de año, cumpliendo así uno de los objetivos del Diálogo Social y del presidente de la República. "Esto no genera erosiones en la sustentabilidad del sistema de seguridad social", concluyó.