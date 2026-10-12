Fórmula 1: Los ganadores y perdedores del Gran Premio de Singapur

El nocturno Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, disputado en el callejero Circuito Internacional Marina Bay -4.927 mts.- le cerró un fin de semana perfecto -otro 'Grand Slam'- a Max Verstappen de Red Bull, su segunda victoria consecutiva y también segunda de la temporada. En la que, además de 'pole position', récord de vuelta, liderato en todas la vueltas y victoria de Grand Prix, hizo lo mismo con el Sprint, para embolsar 33 puntos de un solo golpe. Fue el ganador indiscutible del fin de semana.

Un total de 301.294 espectadores atendieron a la cita en los tres días de GP. La segunda cifra más alta, allí (302.000 personas en 2022), pero la más alta desde la modificación del circuito en 2023. La gente fue estoica, sobre todo el sábado, cuando tuvo que soportar la fuerte lluvia y esperar durante 30' minutos el comienzo de la carrera de 100 kilómetros.

Los que, también, pegaron con aciertos su paso por la ciudad estado más rica del mundo, fueron Charles Leclerc, el líder Kimi Antonelli, Liam Lawson y Nico Hulkenberg.

Los que se marcharon en el 'debe' del Marina Bay, fueron George Russell, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto y el Alpine F1 Team.

Los invitamos a descubrir los porqué en el desarrollo de nuestro balance en contrastes, 'después de las carreras', luego de la Ronda 17 del campeonato mundial.

Ganadores y perdedores del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 2026

Ganador: Max Verstappen -Red Bull Racing, P1-

Cuidadoso, como había que ser entre muros y vallas, el neerlandés fue desovillando los 'intríngulis' de un GP que siempre se le ha negado para sacarle hasta la última gota de jugo que podía entregarle en esta edición. Practicó el viernes en P6 a 0.7s de Russell, para batirlo en la SQ por 0.120s y ganar el Sprint desde la pole. Cuando tras perder la punta con él, el inglés se fue solo afuera. También, sin mucho resto, pero con la contundencia de una primera vuelta formidable, venció por 0.054s a la Ferrari de Leclerc en clasificación y preparó como tarea mejorar el punto flojo de la largada.

En la partida del Grand Prix controló -con lo justo- a Leclerc y venció, sin atenuantes, su segunda del año, la #73 de su carrera, todas con Red Bull y su séptimo 'Grand Slam' (junto a: Austria 2021, Emilia Romaña 2022, España 2023, Catar 2023, Baréin 2024 y Azerbaiyán 2025). Se colocó 4° en pilotos, a solo 8 puntos del 3° Hamilton. La diferencia con el líder Antonelli es de 119 puntos, cuando solo quedan 150 en juego. Ah... el único circuito en el que le falta ganar, ahora, es el nuevo 'Madring'.

Perdedor: George Russell -Mercedes AMG F1 Team, P9-

"Ni el tiro del final te va a salir", dice el tango. La 'Crónica de una muerte anunciada' para el inglés comenzó en Sepang cuando su UP lo dejó de a pie y sin podio. Los cambios de elementos para Singapur fueron tan significativos que le suponían 60 posiciones de grilla como penalidad. Debía salir a todo o nada. Y fue nada, o casi nada. Porque perdió la pole de la SQ con Verstappen y si bien largó delante suyo, el sábado, se despistó solo -pisando la pintura en el piso mojado- entrando a la recta principal y se golpeó. Con bastante suerte de que Leclerc no lo embista. El domingo, tras largar 22°, recuperó todo lo que pudo, pero sin intervenciones de AS -como las que disfrutó Antonelli en Monza- le resultó imposible conseguir nada mejor que un 9° lugar final. Está a 102 puntos de Kimi, con 150 por sumar ganando todo. Prácticamente, ya está todo dicho.

Ganador: Charles Leclerc -Scuderia Ferrari, P2-

Está claro que el principal objetivo del monegasco en la temporada es impedir que su compañero 7 veces campeón, Hamilton, lo supere. Y todo parecía torcerse cuando el inglés lo madrugó en la partida del Sprint y lo dejó 3°. Pero, Charles respondió con una vuelta de clasificación que lo dejó a solo 0.054s de la pole, con mucha testosterona. Y solo le faltó un tris para tomar la punta en la largada del domingo. Corrió persiguiendo con mucho ritmo a Verstappen en la primera y la última parte de la carrera, pero el neerlandés administraba y lo controló con solvencia. Leclerc se llevó, de todas formas, lo mejor que había disponible y sumó un total de 24 puntos, 9 más que Lewis, totalizando 48 contra 38 en el triple fin de semana, para seguir descontándole en el certamen. Donde perdió el 4° puesto con Verstappen por 6 puntos, pero se puso a solo 14 del inglés, que es su verdadera meta.

Perdedor: Lewis Hamilton -Scuderia Ferrari, P6-

Hamilton solucionó su mala SQ (P6) con una largada 'colapintesca' para llevarse la P2 del Sprint. Un poco más tarde, clasificaba muy bien, segundo detrás de Verstappen, hasta que apareció el 'vueltón' de Leclerc y lo dejó tercero. El domingo, Lewis quiso ser creativo con la estrategia y falló. Primero, cuando Pirelli calculaba que lo mejor era 1 parada, fue el único de las tres filas del frente con goma media -amarilla-, el restó calzó blandas -rojas-. El inglés, marchando 3° detrás de Max y Leclerc, también optó por adelantar su parada a la v.18, pensando en recortar a su compañero. Pero, Charles en la v.24 salió justo delante suyo con amarillas nuevas y neutralizo el intento. Su oportunidad apareció en la v.39 con el VSC, pero decidió por su cuenta quedarse en pista y pagó el precio de la degradación sobre el final de la carrera. Cuando no pudo contener las cargas sucesivas de Antonelli, Norris y Piastri, para retroceder al 6°. No fue a a zona de medios, pero se hizo responsable del error. Sigue siendo el 3°, pero tiene a Verstappen a solo 8 puntos en el campeonato.

Ganador: Andrea Kimi Antonelli -Mercedes AMG F1 Team, P3-

Tomándose todo con mucha tranquilidad, sabiendo que su principal rival, su compañero Russell partiría desde el fondo y no podría significarle una preocupación, el juvenil puntero del certamen obtuvo un gran resultado sin tomar riesgos. En el Sprint, los McLaren le abrieron paso al 4° puesto chocándose entre ellos. Los superó también en clasificación y en carrera se limitó a seguir a Max y las Ferrari. Perdió un puesto con Norris, sin preocuparse y lo recuperó en las vueltas finales. Cuando Hamilton sin gomas porfió a Lando en la Curva 1 y Kimi capturó al McLaren, para luego deshacerse fácilmente del inglés y llegar al podio. Con Russell en P9, sus opciones para el título podrían quedar definidas en la próxima fecha, si gana y su compañero no alcanza el 8° puesto.

Perdedor: Pierre Gasly -Alpine F1 Team, P11-

El compañero de Colapinto no logró coronar sus objetivos, a pesar de contar con un coche muy rápido que siempre estuvo entre los 10 mejores, entrenando y clasificando. Fue P9 en FP1 y P10 en SQ. Pero fue P9 y no logró avanzar para conseguir aunque sea un punto en la carrera del sábado. Hizo una excelente clasificación, en P8, batiendo a los Racing Bulls, y subiendo un puesto de grilla por la penalización de Russell. Pero su inicio no fue bueno y fue postergado por Lawson y Hulkenberg. Funcionó en el ritmo de ambos, pero no pudo recortarlos, parando antes. Y el avance de Russell y Hadjar, desde el fondo del pelotón, lo dejó sin puntos. Sigue 10° en el campeonato con 41 puntos, 3 más que Lindblad, 24 menos que Lawson.

Ganador: Liam Lawson -Racing Bulls Formule One Team, P7-

Las últimas tres carreras han comenzado con los comentaristas de TV avisando que el neozelandés no tiene butaca para la próxima temporada y que Cadillac sería su opción más clara. Fue un excelente 5° en el Sprint y 7° en el GP del domingo, aprovechando muy bien la carrera del Marina Bay. En la carrera larga, saltó a la P7 en la primera vuelta y no la soltó hasta el final, con gran desempeño, para sumar 6 puntos más a los 4 del sábado y despegarse notablemente con 75 puntos, sobre el resto de los pilotos del segundo pelotón. Está obligando, otra vez, a Red Bull a pensar en retenerlo. El 75% de la suma de Racing Bulls para colocarse como 'el mejor del resto', proviene de su aporte.

Perdedor: Gabriel Bortoleto -Audi F1 Team, DNF-

El brasileño fue el primero en abandonar en Singapur, deteniendo su coche al final del 'pit lane' por un problema con la caja de cambios. Su coche, además, se sobrecalentó y se incendió, denotando los problemas que la nueva casa alemana en F1 continúa sin solucionar. Con P16 en FP1, P14 en SQ, deserción por toque de Albon en el Sprint y P15 en clasificación, ya venía enrevesado. La 'panne' de su caja el domingo, terminó por completar otra carrera olvidable, para él. Desde Hungría, hasta aquí, no ha sumado un solo punto y solo tiene 10. Desde el mismo momento, hasta hoy, su compañero Hulkenberg -que no había sumado ninguno, hasta entonces- agregó 13 a su cuenta y le ha superado en el campeonato.

Ganador: Nico Hulkenberg -Audi F1 Team, P8-

Al contrario que a su compañero novato, Singapur llegó para mejorarle la vida al experimentado alemán. Su P18 de FP1, P12 en SQ, se convirtieron en una gran P7 y 2 puntos sumados en el Sprint, aprovechando la carambola de los McLaren. Aún quedando en P11, al filo de la Q3, su clasificación le permitió largar en P10 -por el retroceso de Russell. Y lo aprovechó en gran forma, largando muy bien, desplazando a Gasly y Lindblad, para asegurarse el 8° puesto que defendió con uñas y dientes hasta el final. Agregó 4 puntos muy buenos, para un total de 6 en el Marina Bay y superó a Bortoleto en el campeonato.

Perdedores: Alpine F1 Team -P. Gasly, P11; F. Colapinto, DNF-

Singapur coronó una 'tripple header' de terror para los de Enstone, que se vuelven a Europa sin un solo punto, cuando tuvieron coche para sumar en las tres carreras y -simplemente- no supieron resolverlo en pista. Colapinto sumó dos abandonos en dos días en Marina Bay. Fallas de impulsor y transmisión. En el del domingo, el equipo le acababa de cambiar las gomas a Gasly y Franco -con mucho esfuerzo- logró reanudar la marcha lo justo como para sacar el coche de la vía de escape y evitar el AS o el VSC que hubiera fulminado al francés. Que, de todas formas, tras correr 9° en el primer 'stint' -perdió dos puestos en la partida-, no pudo mantenerse en los puntos. Superado primero por Russell y Hadjar, terminando finalmente 11°. Los 23 puntos sumados por RB en las tres rondas seguidas, los llevan a 32 puntos de diferencia del 5° puesto en Constructores que los franceses se colocaron como objetivo para la parte final del calendario.

Cadena 3 Motor, sobre datos, reportes y fotografías de formula1.com y Red Bull Content Pool.