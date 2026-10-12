FOTO: El traslado de 1.500 internos de Villa Devoto al nuevo penal de Marcos Paz avanza con éxito

Buenos Aires, 12 de octubre (NA) -- El proceso de traslado de 1.500 presos desde la cárcel de Villa Devoto hacia el nuevo Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz continúa avanzando. Este lunes, se registró la participación activa de diversas fuerzas de seguridad, incluyendo la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Gendarmería Nacional, y las policías de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires.

"326 presos trasladados por las cinco Fuerzas Federales, bajo la coordinación del Servicio Penitenciario Federal, en la primera jornada de un operativo histórico para concretar el traslado de internos de Devoto al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz", expresó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en su cuenta de X, refiriéndose al exitoso inicio de esta operación.

Para llevar a cabo el traslado, se estableció un Comando Unificado que integra a las fuerzas de seguridad federales y provinciales, encargado de la planificación, coordinación y ejecución del operativo de forma gradual y ordenada.

Este plan considera el perfil criminológico de cada interno, así como la prevención de riesgos durante el trayecto hacia el nuevo establecimiento penitenciario.

La construcción del nuevo complejo se había encontrado paralizada durante cinco años, pero fue reactivada en diciembre de 2024 por el gobierno de Mauricio Macri. Situado en un terreno de 80 hectáreas, el complejo cuenta con cuatro unidades de máxima seguridad, con una capacidad total para 2.232 internos.

Una vez que se complete el traslado de los internos de Devoto, se prevé llevar a 350 internos que actualmente se encuentran detenidos en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, todos bajo la jurisdicción del Poder Judicial de la Nación.