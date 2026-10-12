Airbag hizo vibrar al Gigante de Alberdi con un show de casi tres horas y un guiño al cuarteto

Airbag hizo vibrar anoche la cancha de Belgrano con un show arrollador, entradas agotadas y una puesta en escena a la altura de las grandes bandas de rock de estadios.

Durante casi tres horas, los hermanos Patricio, Guido y Gastón Sardelli repasaron sus grandes éxitos en un recital que incluyó 38 canciones, una producción impactante y un guiño especial a la música cordobesa: Patricio interpretó "Amor clasificado", el clásico de Rodrigo, en el piano.

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Uno de los elementos más llamativos del espectáculo fue un avión que formó parte de la puesta en escena, el mismo recurso que la banda utilizó en Vélez y que llevará al estadio de River Plate el próximo 31 de octubre.

Con una convocatoria masiva y una propuesta cada vez más ambiciosa, Airbag reafirma su lugar entre las grandes bandas del rock argentino y consolida su crecimiento en la escena internacional.

Los Sardelli pisan cada vez más fuerte en los estadios y demuestran que su conexión con su público fiel no deja de crecer.

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