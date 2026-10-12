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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy lunes 12 de octubre.

El sorteo número 18913 de la quiniela matutina se realizó el lunes 12 de octubre a las 15:00, con el número a la cabeza 1099, que representa a "A primera (Hermano)".

12/10/2026 | 15:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 18913 de la quiniela matutina se llevó a cabo el lunes 12 de octubre a las 15:00, con el número a la cabeza 1099, que se interpreta como A primera (Hermano).
1° 1099
2° 4242
3° 9352
4° 5477
5° 9135
6° 5411
7° 3801
8° 8451
9° 0027
10° 9836
11° 6563
12° 1104
13° 8216
14° 8965
15° 0363
16° 6922
17° 1496
18° 4603
19° 4543
20° 5979

Los resultados de la quiniela matutina son esperados por muchos apostadores en Argentina, ya que representan una oportunidad de ganar. Este sorteo en particular ha generado gran expectativa entre los participantes.

La quiniela es un juego de azar muy popular en el país, y cada sorteo ofrece la posibilidad de cambiar la suerte de quienes participan. Los números ganadores son un tema de conversación habitual entre amigos y familiares.

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18913 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 12 de octubre a las 15:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 1099.

¿Qué significa el número 1099?
Se interpreta como "A primera (Hermano)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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