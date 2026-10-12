Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy lunes 12 de octubre.

El sorteo número 18913 de la quiniela matutina se llevó a cabo el lunes 12 de octubre a las 15:00, con el número a la cabeza 1099, que se interpreta como A primera (Hermano).

1° 1099

2° 4242

3° 9352

4° 5477

5° 9135

6° 5411

7° 3801

8° 8451

9° 0027

10° 9836

11° 6563

12° 1104

13° 8216

14° 8965

15° 0363

16° 6922

17° 1496

18° 4603

19° 4543

20° 5979

Los resultados de la quiniela matutina son esperados por muchos apostadores en Argentina, ya que representan una oportunidad de ganar. Este sorteo en particular ha generado gran expectativa entre los participantes.

La quiniela es un juego de azar muy popular en el país, y cada sorteo ofrece la posibilidad de cambiar la suerte de quienes participan. Los números ganadores son un tema de conversación habitual entre amigos y familiares.