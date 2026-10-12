Femicidio en Rosario: mataron a una joven de 26 años y fue hallada en una valija

Una mujer de 26 años fue encontrada sin vida durante la madrugada del domingo 11 de octubre en una pensión ubicada en Juan José Paso al 6200, en Rosario. La Policía llegó al domicilio luego de que familiares denunciaran que no tenían noticias de ella desde el día anterior.

El caso inició el sábado cuando los padres de Bárbara Aragón denunciaron que no tenían noticias de la joven, por lo que se inició un operativo de búsqueda que concluyó en las últimas horas con la confirmación del brutal crimen.

Según el relato de una familiar, un remisero había trasladado a la joven hasta esa dirección durante la mañana del sábado. Minutos después, recibió un mensaje de WhatsApp en el que ella le pedía que regresara a buscarla. Cuando volvió, no obtuvo respuesta. Con autorización de la propietaria, los efectivos ingresaron al inmueble y encontraron a un hombre de 37 años y un bulto envuelto en una frazada que resultó ser el cuerpo de Bárbara. El Sies confirmó su fallecimiento.

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Ester, la dueña de la pensión, contó que conocía al detenido desde el tiempo que llevaba viviendo allí: "Hace dos o tres meses que lo conozco", explicó. También relató que se enteró de lo ocurrido cuando llegó la Policía, cerca de la una o una y media de la madrugada. "Yo no vi entrar a ninguna chica", sostuvo, y aseguró que nunca había visto a Bárbara en el establecimiento. Sobre el hombre, dijo que había escuchado referencias de otras personas que lo describían como trabajador y señalaban que se desempeñaba como conductor de Uber.

Por el hecho fue detenido Eliel Gerónimo Noel S., de 37 años, acusado de homicidio calificado por femicidio. La investigación quedó a cargo de la fiscal Bertolotti, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL). Además, se secuestró un teléfono celular que será sometido a pericias informáticas por parte de la Policía de Investigaciones (PDI).

Informe de Fernando Carrafiello.