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Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este lunes 12 de octubre

Este lunes 12 de octubre, Rosario presenta un clima nublado con temperaturas que oscilarán entre 11° y 16°. La humedad es del 75% y el viento sopla a 3.6 m/s desde el este.

12/10/2026 | 12:11Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 12 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 15°, con una humedad del 75%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el este, y la presión atmosférica es de 1018 hPa.

El clima hoy lunes 12 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 16°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo mayormente nublado. No se anticipan lluvias durante el día.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica: el martes 13 de octubre, mínima de 10° y máxima de 18°, con lluvias ligeras; el miércoles 14, mínima de 11° y máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado; el jueves 15, mínima de 10° y máxima de 21°, con lluvias ligeras; y el viernes 16, mínima de 8° y máxima de 21°, con cielo despejado.

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