Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este lunes 12 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 17°, lo que indica un ambiente fresco. La humedad se encuentra en un 76%, lo que contribuye a la sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 5 m/s desde el sureste, lo que puede generar una leve brisa en la ciudad. La presión atmosférica es de 1013 hPa.

El clima hoy lunes 12 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 13° y una máxima de 19°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que pueden alcanzar hasta 5 m/s. La humedad alta puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que marcan los termómetros. No se esperan precipitaciones durante el día, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentan con variaciones en las temperaturas. Para el martes 13 de octubre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 21°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 14 de octubre, el clima mejorará, con cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre 12° y 23°. El jueves 15 de octubre, se espera un día similar, con mínimas de 11° y máximas de 21°. Finalmente, el viernes 16 de octubre, las temperaturas descenderán un poco, con mínimas de 8° y máximas de 21°, manteniendo el cielo despejado.