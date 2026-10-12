FOTO: Desarticulan una banda de narcomenudeo en Villa Sapito con un ingenioso operativo policial

Buenos Aires, 12 octubre (NA) -- En un operativo exitoso, la Policía Bonaerense desbarató una organización de narcomenudeo que operaba en Villa Sapito, partido de Lanús. La intervención se realizó de manera sorpresiva, utilizando un camión frigorífico que, al abrirse, permitió a los agentes abordar a los delincuentes, similar al mítico "Caballo de Troya".

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el procedimiento tuvo lugar en al menos cuatro domicilios que funcionaban como puntos de venta de drogas. Durante la operación, fueron detenidas tres personas y se incautaron importantes cantidades de cocaína fraccionada para la venta, marihuana y efectivo.

El operativo fue llevado a cabo por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Avellaneda–Lanús, en colaboración con la Comisaría Lanús 2.ª y el Comando de Patrullas local.

Las acciones se concentraron en propiedades ubicadas sobre Camino General Belgrano al 2300, en el corazón de Villa Sapito, un lugar señalado por los vecinos como un centro de venta de drogas durante la noche y las primeras horas de la madrugada.

La investigación previa, iniciada el 7 de agosto, incluyó vigilancia encubierta y seguimientos que documentaron las actividades delictivas. Los agentes registraron filmaciones y fotografías de las transacciones de drogas, lo que permitió identificar claramente los puntos de venta.

Los policías, al entrar en el asentamiento, sorprendieron a los delincuentes, quienes no tuvieron tiempo de reaccionar ante la llegada de la fuerza provincial. Los detenidos fueron identificados como Eliana "Eli" Norma Soledad G., Damián Salvador G. y Mauro Rodrigo A..

Como resultado de los procedimientos, se confiscaron 308 envoltorios de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos relevantes para la causa.

Con las pruebas obtenidas, la Justicia autorizó las órdenes de allanamiento y requisa sobre los cuatro objetivos, que se llevaron a cabo de manera simultánea.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 5 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, bajo la dirección del fiscal Darío Rodríguez y el Juzgado de Garantías número 1 de Mariela Gladys Bonafine.