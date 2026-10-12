Julieta Prandi confirmó su separación de Emanuel Ortega solo un mes después de casarse

Buenos Aires, 12 de octubre (NA) -- La actriz y conductora Julieta Prandi anunció su separación del cantante Emanuel Ortega, apenas un mes después de haber contraído matrimonio. La noticia fue compartida por Prandi a través de sus redes sociales, donde explicó la situación.

En su mensaje, Prandi manifestó: "Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel". Esta declaración fue acompañada por su deseo de aclarar los motivos de la ruptura antes de que surgieran especulaciones.

La actriz expresó: "Prefiero decirlo ahora, antes que tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que, seguramente, nada tendrán que ver con la verdad". Este comentario sugiere que había presiones externas y rumores en torno a su relación.

En los días previos a la separación, habían circulado rumores sobre tensiones entre Prandi y sus cuñados y suegros, situación que ella se tomó el tiempo de desmentir. La conductora aclaró que su relación con los padres de Emanuel, Ramón "Palito" Ortega y Evangelina Salazar, era buena y no había conflictos, a pesar de las especulaciones.

Prandi destacó: "Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos. Algunos no son negociables".

Finalmente, Prandi concluyó su comunicado con un pedido de respeto hacia su situación personal: "Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias".

La pareja había formalizado su relación el 15 de septiembre de este año, después de haber comenzado su historia de amor en 2020, en medio de la pandemia de Covid-19. La conexión inicial se dio a través de un mensaje de Instagram que Ortega le envió a Prandi tras ver una fotografía de ella en Cuba.

En una entrevista anterior, Prandi había compartido: "Vio una foto de Cuba, yo había ido hacía poquito allí, justo antes de que cerrara todo. Emanuel vio mi foto como dos meses después, y me escribió que esa imagen decía cosas hermosas". Esta anécdota resalta el inicio de su romance, que ahora llega a un abrupto final.