Gustavo Yankelevich revela la violencia que sufrieron sus nietos por parte de su padre

Buenos Aires, 12 octubre (NA) -- El productor teatral Gustavo Yankelevich rompió el silencio y narró por primera vez las situaciones de violencia física y psicológica que sufrieron sus nietos mayores, Franco y Valentín, a manos de su padre, Darío Giordano. En una entrevista con Intrusos (América TV), Yankelevich compartió el sufrimiento que vivieron los hijos de Romina Yan durante su infancia y el silencio que la familia mantuvo para no perjudicar la causa judicial que buscaba asegurar la tenencia de los niños. También expresó su agradecimiento a los medios por no haber expuesto el juicio.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, las declaraciones de Yankelevich surgieron tras una reciente entrevista donde Valentín agradeció a su abuelo por "salvarle la vida". En sus relatos, el productor mencionó que Cris Morena fue la primera en notar que algo no andaba bien. "Me dijo, está pasando algo raro, prestale atención a los chicos", recordó Yankelevich.

Conforme prestó atención a los menores, se dio cuenta de que la situación era más grave de lo que pensaba. Recordó un almuerzo donde Franco le expresó su deseo de mudarse con él. "Me dijo: 'Abuelo, quiero ir a vivir con vos'. Pero no me dijo que le pegaban", explicó. Al consultar a Giordano, recibió una respuesta desconcertante: "De ninguna manera, yo soy el dueño. Hasta los 18 años van a hacer lo que yo quiera".

Tras esta negativa, Yankelevich insistió con Franco, quien finalmente reveló: "Cuando papá se enteró que yo te pedí a vos de ir una semana a tu casa, me cagó a trompadas, me desmayó a golpes". Esta revelación dejó a Yankelevich impactado.

Los niños expresaron que había una notable diferencia entre su comportamiento en casa de su abuelo y en su hogar, diciendo: "Cuando ustedes vienen a casa es una persona y cuando se van y cierran la puerta aparece el monstruo". La decisión de buscar justicia para obtener la tenencia se tomó después de que una madre de un compañero de Valentín lo alertara sobre su deseo de quitarse la vida por el maltrato que sufría.

Yankelevich tomó medidas inmediatas, retirando a los niños de la escuela y presentando una denuncia. Esa misma noche, el juzgado autorizó que Franco y Valentín se quedaran con él durante el fin de semana, y el lunes siguiente se determinó que permanecieran con su abuelo por tres meses.

El productor también mencionó las secuelas que las agresiones dejaron en la salud de Franco, quien presentó un tic involuntario. Una médica le explicó que este tic era consecuencia del maltrato: "Eso que está haciendo de poner los ojos en blanco es porque le pegan en la cabeza".

Entre lágrimas, Yankelevich expresó el dolor que siente al recordar lo que sus nietos sufrieron: "Estos son mis nietos, existen. No estamos hablando de ficción". Durante años, optaron por mantener el proceso judicial en secreto para proteger la salud mental de los niños, desestimando rumores sobre su figura. "Van a hablar de mí, van a decir que soy un monstruo, pero acá lo que me importa son ustedes", enfatizó.

En apoyo a su familia, Cris Morena compartió en redes sociales: "Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre. Los amo??".