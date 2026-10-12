Emilio Orueta, el arte de improvisar: “No es lo mismo improvisar que ser un improvisado”

Emilio Orueta, actor, improvisador y director audiovisual de la agencia Doble Click, visitó Cadena 3 y compartió detalles de su recorrido profesional y de su vínculo con la improvisación teatral, una disciplina que combina creatividad, entrenamiento y capacidad de reacción.

Exintegrante del grupo Los Pelafustanes, Orueta explicó que su trabajo reúne distintas facetas artísticas. “Se mezcla la improvisación y la actuación con esto de crear cosas”, contó. Además, coordina talleres de improvisación teatral.

Al recordar los comienzos de Los Pelafustanes, relató cómo surgió la identidad del grupo: “Cuando nació Los Pelafustanes nos teníamos que poner un nombre, y surgió esto de, entre comillas, faltar el respeto, saltar al vacío”.

Qué es la improvisación teatral

Orueta definió la improvisación como una búsqueda de disparadores que permitan construir una escena sin conocer de antemano qué va a suceder. “La improvisación es buscar disparadores que permitan construir algo sin previo aviso, que te sorprendan, de imprevisto, y uno tenga que buscar la forma de cómo resolver”, explicó.

Sin embargo, aclaró que improvisar no significa actuar sin preparación. Por el contrario, requiere entrenamiento y el conocimiento de ciertas reglas que permiten desarrollar una historia junto con otros intérpretes.

“Hay ciertos parámetros y cosas que permiten estar listo para improvisar. La improvisación busca construir una historia con otros u otro sin ponerte de acuerdo. Hay ciertas reglas que permiten que pueda suceder”, señaló.

Y resumió su mirada con una frase: “No es lo mismo improvisar que ser un improvisado”. Según explicó, el entrenamiento permite ejercitar el cerebro y desarrollar la creatividad para responder de manera espontánea ante situaciones inesperadas.

“Mentiras”, una obra que rompe con el escenario tradicional

Entre sus proyectos actuales, Orueta destacó Mentiras, una obra que transcurre en una casa de familia real y propone una experiencia diferente para los espectadores.

En lugar de permanecer sentada frente a un escenario, la gente sigue a los actores por distintos espacios de la vivienda. Cada intérprete guarda una mentira y el público se divide para acompañar diferentes recorridos, mientras descubre información que los demás personajes desconocen.

“Cada actor oculta una mentira y el público se divide. Quince personas me siguen a mí y, cuando me voy al asador, los otros se van por el otro lado, y uno revela la mentira que los otros personajes no saben”, describió.

Esa dinámica genera una relación particular entre los intérpretes y los espectadores. “Hay una complicidad con el público y ahí se arma el caos”, contó. Aunque la obra fue creada mediante técnicas de improvisación, tiene una estructura que sostiene el desarrollo de la historia.

Una improvisación en Cadena 3 y una función en Quality

Durante su visita a la radio, Orueta también se animó a improvisar al aire, en una intervención que permitió acercar esta disciplina a los oyentes.

Además, adelantó que el 12 de noviembre tendrá una función en Quality, junto a actores e influencers, en una propuesta que definió como muy divertida.

Orueta también integra un grupo llamado Mitocondrias y continúa desarrollando proyectos que cruzan la actuación, la improvisación y la creación audiovisual.

Entrevista de "Amamos Argentina"