Orschanski advirtió por el auge de la ludopatía infantil: "Son chicos para ese mundo tan sórdido"

La ludopatía infantil y adolescente se convirtió en una preocupación creciente por el avance de las apuestas online y su impacto en la salud mental. En su columna “Una sola salud”, en el programa Amamos Argentina de Cadena 3, el pediatra Enrique Orschanski alertó sobre los riesgos de esta práctica y la exposición de los chicos a un negocio que puede generar conductas adictivas.

“Más allá de los intereses políticos, las apuestas online, desde el punto de vista pediátrico, son uno de los problemas a los que tenemos que asomarnos cuando nos formamos en otras cosas. Ahora resulta que tenemos que enfocar a chicos ansiosos, con ataques de pánico y ludópatas”, sostuvo.

Orschanski cuestionó, además, que se presente la ludopatía como un problema asociado al juego, cuando el juego es una actividad fundamental durante la infancia. “La ludopatía dice enfermedad por juego, cuando la infancia es juego, pero esto no es juego: es un negocio de apuestas, a todo, no solo en fútbol, y afecta la salud mental de los chicos”, remarcó.

“Si los adultos no tienen autorregulación, ¿cómo esperarla en los chicos?”

El pediatra señaló que el entorno virtual facilita el ingreso de los menores al mundo de las apuestas y los expone a mecanismos que pueden fomentar la continuidad de la conducta.

“Si los adultos no tienen autorregulación, ¿cómo esperarla en los chicos? El mundo virtual los hace apostar y morder el anzuelo de las redes. Es muy probable que ganes la primera, segunda y tercera vez, y ya estás adentro”, advirtió.

En ese sentido, sostuvo que los niños y adolescentes no cuentan necesariamente con las herramientas para dimensionar los riesgos de estas prácticas. “Los chicos son demasiado chicos para entrar a ese mundo tan sórdido”, expresó.

El pedido para limitar la publicidad de apuestas online

Orschanski también apuntó contra la publicidad de las plataformas de apuestas y reclamó medidas para reducir la exposición de niños y adolescentes.

“Se debería prohibir la publicidad en horarios de consumo infantil y adolescente. Los cañones publicitarios apuntan a los chicos”, afirmó.

Además, pidió que los medios de comunicación revisen sus vínculos comerciales con estas empresas. “Hay que presionar para que los medios no negocien pauta publicitaria de sitios de apuestas, que manejan muchísimo dinero”, planteó.

Los varones, los más expuestos al hábito de apostar

Durante la columna, el pediatra también se refirió a las diferencias que observa en la participación de varones y mujeres. Según señaló, la conducta aparece de manera desproporcionada entre los varones, especialmente a partir de los 13 años.

“Afecta nueve a uno, desproporcionadamente a varones. Las chicas pueden probar, pero, sobre todo, los varones después de los 13 años son los que lo hacen habitualmente. Se apuesta sin horario, en lo que sea, y los chicos se entusiasman y se ponen adictos”, describió.

Su advertencia puso el foco en la necesidad de abordar las apuestas online como un problema de salud y prevención, con especial atención a la infancia y la adolescencia, una etapa en la que la exposición temprana puede favorecer el desarrollo de conductas perjudiciales.

Entrevista de "Amamos Argentina"