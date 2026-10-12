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Coventry City logra una contundente victoria sobre Newcastle y sale de la zona de descenso

El equipo dirigido por Frank Lampard consiguió su segundo triunfo consecutivo tras regresar a la Premier League, alejándose así de la zona de descenso.

12/10/2026 | 20:33Redacción Cadena 3

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Sidiki Cherif festeja su gol, el segundo del partido.

FOTO: Sidiki Cherif festeja su gol, el segundo del partido.

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Buenos Aires, 12 octubre (NA)El Coventry City se impuso 4 a 1 al Newcastle en el encuentro disputado hoy en el estadio Coventry Building Society, correspondiente a la sexta jornada de la Premier League, la principal división del fútbol inglés.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, los goles para el local fueron anotados por Jack Rudoni, a los seis minutos de la primera mitad, y Sidiki Cherif, Ellis Simms y Stephen Mfuni, en 3, 36 y 41 minutos de la segunda parte. Por su parte, Sven Botman logró el descuento a los 25 minutos del segundo tiempo.

Este triunfo, que representa el segundo consecutivo, posiciona al equipo dirigido por Frank Lampard en el decimocuarto lugar de la tabla, acumulando seis puntos, igualando en puntos al Manchester United. En contraste, las "Urracas" se encuentran en el undécimo puesto, con dos unidades más.

La jornada se cerró con el Manchester City manteniendo su liderazgo en la Premier League, con puntaje perfecto, seguido por el Arsenal, que suma 15 puntos. El Chelsea ocupa la sexta posición con 10 puntos, mientras que el Liverpool está noveno con 9. El Manchester United se encuentra decimotercero con seis puntos y el Tottenham sigue sin lograr victorias, ubicándose anteúltimo con solo tres puntos.

El encuentro comenzó con un gol de penal ejecutado por Jack Rudoni a los seis minutos, y la mayoría de los goles se registraron en el segundo tiempo.

En el tercer minuto de la segunda mitad, el futbolista guineano Cherif recogió un rebote en el área y anotó con una potente media vuelta. El descuento llegó a través de un zurdazo de Botman, que se coló por el ángulo derecho del arquero rival a los 25 minutos de la segunda parte.

El tercer gol del Coventry llegó a los 36 minutos, obra del delantero Ellis Simms, quien definió con un toque de derecha dentro del área rival. Finalmente, un zurdazo cruzado de Stephen Mfuni cerró la goleada.

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido?
El Coventry City ganó 4 a 1 al Newcastle.

¿Quién dirigió al Coventry City?
El equipo fue dirigido por Frank Lampard.

¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se disputó el 12 de octubre de 2026.

¿Dónde se llevó a cabo el encuentro?
El encuentro se realizó en el estadio Coventry Building Society.

¿Cuál es la posición actual del Coventry City en la tabla?
El Coventry City se encuentra en el decimocuarto lugar de la Premier League.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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