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Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy lunes 12 de octubre.

El sorteo número 26585 de la quiniela nocturna se realizó el lunes 12 de octubre a las 21:00, destacando el número 7242 en la primera posición, interpretado como "A primera (Zapatillas)".

12/10/2026 | 21:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 26585 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el lunes 12 de octubre a las 21:00, destacando el número a la cabeza 7242, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Zapatillas).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7242
2° 8412
3° 6356
4° 8694
5° 9871
6° 6318
7° 2987
8° 5222
9° 7829
10° 1689
11° 6804
12° 0377
13° 0948
14° 9079
15° 9381
16° 4308
17° 0757
18° 7167
19° 2992
20° 8943

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26585 de la quiniela nocturna.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 12 de octubre a las 21:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número ganador fue 7242, interpretado como "A primera (Zapatillas)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se puede consultar más información?
La información está disponible en Cadena 3 Argentina.

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