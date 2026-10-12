Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy lunes 12 de octubre.

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El sorteo número 26585 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el lunes 12 de octubre a las 21:00, destacando el número a la cabeza 7242, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Zapatillas).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 7242

2° 8412

3° 6356

4° 8694

5° 9871

6° 6318

7° 2987

8° 5222

9° 7829

10° 1689

11° 6804

12° 0377

13° 0948

14° 9079

15° 9381

16° 4308

17° 0757

18° 7167

19° 2992

20° 8943