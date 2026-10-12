El Parque Nacional Iguazú reabre sus puertas este martes tras la baja del caudal del río
La Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la concesionaria Iguazú Argentina informaron que desde este martes se normalizarán las actividades tras el descenso paulatino del caudal.
FOTO: El Parque Nacional Iguazú reabre sus puertas tras la baja del caudal del río
Buenos Aires, 12 de octubre (NA)-- El Parque Nacional Iguazú reabrirá este martes 13 de octubre y normalizará sus actividades luego de que el monitoreo continuo del río Iguazú registrara un descenso paulatino en el nivel de su caudal.
La Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A. comunicaron que la evolución favorable permite levantar la restricción preventiva de acceso.
Además, las autoridades agradecieron la comprensión de la comunidad, las agencias de viajes y los visitantes, y pidieron seguir los sitios web y canales oficiales para mantenerse informados sobre la habilitación de los circuitos.
Lectura rápida
¿Cuándo reabre el Parque Nacional Iguazú?
El parque reabre sus puertas el martes 13 de octubre.
¿Por qué se reabre?
Se reabre debido al descenso paulatino del caudal del río Iguazú.
¿Quiénes informaron sobre la reapertura?
La Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la concesionaria Iguazú Argentina S.A.
¿Qué se agradeció?
Se agradeció la comprensión de la comunidad, agencias de viajes y visitantes.
¿Dónde pueden informarse los visitantes?
Los visitantes pueden seguir los sitios web y canales oficiales para actualizaciones.
[Fuente: Noticias Argentinas]