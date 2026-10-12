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Nicolás Varrone se prepara para su regreso en la Asian Le Mans Series

El joven piloto argentino se encuentra en negociaciones para unirse a la Asian Le Mans Series tras un paso poco exitoso por la Fórmula 2, donde solo logró sumar puntos en tres de sus once carreras.

12/10/2026 | 21:08Redacción Cadena 3

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Varrone junto a su equipo en la serie IMSA SportsCar Championship.

FOTO: Varrone junto a su equipo en la serie IMSA SportsCar Championship.

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Buenos Aires, 12 de octubre (NA) – El piloto argentino Nicolás Varrone parece estar encaminándose hacia la Asian Le Mans Series, luego de haber realizado pruebas con un auto de la categoría LMP 2, perteneciente a la escudería AF Corse, asociada con Ferrari, en el circuito de Portimao, Portugal.

Fuentes de la Agencia Noticias Argentinas revelaron que el joven de 25 años podría retomar su carrera en las competiciones de resistencia tras un breve y complicado paso por la Fórmula 2, donde solo logró finalizar en puntos en tres de las once fechas que disputó.

La Asian Le Mans Series, que en esta temporada se llevará a cabo completamente en Europa, comenzará en noviembre y se extenderá hasta febrero del próximo año. Las competencias se realizarán en circuitos como Paul Ricard en Francia, Jerez en España y nuevamente Portimao.

A pesar de las pruebas realizadas con el equipo AF Corse, Nicolás Varrone aún no ha confirmado oficialmente su participación en esta categoría, aunque todo indica que se sumará a las competencias de larga duración en la próxima edición de la Asian Le Mans Series.

Varrone, quien se coronó campeón mundial de resistencia en la categoría LMGTE Am en 2023 y ganó la icónica carrera de Le Mans ese mismo año, está preparado para regresar a una serie donde ya había competido entre 2023 y 2025, logrando un podio en cada una de las ocho carreras en las que participó.

La Asian Le Mans Series, que anteriormente se disputaba en Medio Oriente, trasladará sus eventos a Europa debido a complicaciones organizativas relacionadas con la guerra en Irán. Los circuitos seleccionados para esta temporada incluyen Paul Ricard, Jerez y Portimao, donde se llevarán a cabo dos carreras de cuatro horas en cada uno de ellos.

Lectura rápida

¿Qué categoría podría disputar Varrone?
Podría unirse a la Asian Le Mans Series tras realizar pruebas con un auto de la escudería AF Corse.

¿Cuándo se llevará a cabo la serie?
La Asian Le Mans Series se desarrollará entre noviembre de este año y febrero del próximo.

¿Qué resultados tuvo en la Fórmula 2?
Varrone solo logró puntuar en tres de las once carreras que disputó en la Fórmula 2.

¿Dónde se realizarán las competencias?
Las competencias tendrán lugar en Paul Ricard, Jerez y Portimao.

¿Qué logros tiene Varrone en su carrera?
Fue campeón mundial de resistencia en LMGTE Am y ganó la carrera de Le Mans en 2023.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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