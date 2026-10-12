Tres heridos tras choque entre un auto y dos motos en la autopista Rosario-Córdoba

Un accidente de tránsito que involucró a un automóvil Peugeot 308 y dos motocicletas Yamaha R1 se registró este lunes 12 de octubre, alrededor de las 18.30, en la autopista Rosario-Córdoba, a la altura del kilómetro 292, aproximadamente.

Como consecuencia del siniestro, tres personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a distintos centros asistenciales de Rosario para recibir atención médica.

Según la información preliminar, una de las víctimas, identificada como Ariel D., de 50 años, sufrió una fractura de cadera y fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

En tanto, Diana Evelyn M., de 33 años, presentó un traumatismo en un miembro inferior, una fractura expuesta y una aparente pérdida de conocimiento. La mujer fue derivada al Sanatorio Parque.

El tercer herido, Damián Patricio M., de 40 años, sufrió un traumatismo en la rodilla derecha y fue trasladado para su atención médica. Los tres tienen domicilio en Rosario.

De acuerdo con el reporte, en el siniestro también estuvo involucrado Mariano T., de 48 años, domiciliado en Roldán, quien conducía un Peugeot 308 blanco y no presentó lesiones ni requirió asistencia médica.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Defensa Civil y tres móviles del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), que asistieron a los involucrados y coordinaron los traslados.

Las actuaciones continuaban en el lugar a la espera de los gabinetes correspondientes para realizar las pericias y determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente. Posteriormente, se dispuso el traslado de las actuaciones a la comisaría de jurisdicción.

La investigación deberá establecer cómo se produjo la colisión entre los tres vehículos y las eventuales responsabilidades de los involucrados.